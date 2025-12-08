Ліцензійна Windows 11 засвітилась на російському дроні: "Флеш" розповів деталі про знахідку (відео)

Попри санкційні обмеження, Росія все ще має доступ до технологічних новинок західного зразка.

На збитому російському БПЛА "Молнія" заводський серійний комп’ютер працює на ліцензованій операційній системі Windows 11. Вона була встановлена у січні 2025 року.

Ситуація свідчить, що санкції проти РФ не працюють повною мірою. Про це розповів експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Що потрібно знати:

Російські інженери мають доступ до сучасного іноземного програмного забезпечення

Росія може обходити санкції навіть у високотехнологічних сферах

У сучасній війні велике значення має технологічна перевага

Експерт звернув увагу, на виробленому в РФ міні-комп’ютері встановлено Windows 11. Як виявилося, це не помилка.

Російський комп’ютер з БПЛА

"Я відразу не повірив. А як же санкції? Але, я його включив і справді — операційна система Windows 11", — сказав Бескрестнов.

За його словами, встановлено систему було 6 січня 2025 року. А комп’ютер вироблено в липні.

Операційну систему було встановлено 06.01.2025

"Чесно кажучи, я не знаю, як це коментувати", — додав експерт.

Що відомо про БПЛА "Молнія"

Як писав "Телеграф", інформація про застосування росіянами БПЛА "Молнія" почала з’являтися з травня 2024 року. Безпілотник зроблений з алюмінієвих трубок, фанери, пінопласту та полістиролу. Також він оснащений найдешевшою китайською електронікою.

Технічні характеристики:

розмах крила – 1140 см;

хорда – 200 см;

батарея – 5000 мАг Li Ion;

вага – близько 5 кг;

запуск із катапульти або з рук;

дальність польоту – до 40 км;

бойова частина – до 3 кілограмів;

швидкість – 20-25 м/с;

максимальна висота – 3 км;

зв’язок – ERLS;

вартість – близько 300 доларів США.

Головна перевага цього БПЛА — низька вартість його виробництва. Це дозволяє масово застосовувати їх для терористичних ударів по цивільним та військовим об’єктам в Україні.

БПЛА Молнія

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загроза для українських міст зростає, оскільки Росія освоює нові технології застосування БПЛА.