Погана новина, але... Що відомо про нову фішку росіян із "шахедами"

Росія намагається будь-якими способами послабити ППО України

Росія почала оснащувати "шахеди" ракетами класу "повітря-повітря" R-60. Один з таких дронів збили 1 грудня. Однак така модернізація БЛПА — не новітня розробка. Але це дуже небезпечно як для цивільних, так і для військових. Зокрема для літаків, гелікоптерів, які намагаються збивати російські дрони під час атак.

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, сама ракета R-60 — це ракета малої дальності, яку розробили ще в СРСР. Наразі вона знаходиться на озброєнні Росії.

Наскільки модернізовані дрони небезпечні для української авіації

R-60, яку встановили на дрон, має досить низьку дальність ураження цілі — 10 км, тому її використовують на "шахедах". Коваленко каже, що найбільшу загрозу ракета R-60 на дроні несе саме для гелікоптерів та літаків, які збивають ці БПЛА.

"Авіація інколи підлітає на відстані ведення вогню з автоматичної авіаційної гармати або пуску ракети малого радіуса дії, але вона це роблять не на максимальній відстані. От у чому справа", — каже експерт.

Шехед з ракетою R-60

За його словами, ракета R-60 має інфрачервону головку самонаведення. Саме це робить її дуже небезпечною. Також не слід забувати, що схожу схему вже успішно використовувала Україна. Зокрема, коли морські дрони оснащувала ракетами, які потім успішно вражали російські літаки та кораблі.

"Шахеди" стають небезпечними для перехоплення з повітря. Тому це і небезпечно. Я скажу так, це погана новина", — резюмував експерт.

Що змінюють оновлені російські "шахеди"

Аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков переконаний, що Росія підгледіла в України схему використання дронів з ракетами разом. Тому вважати модернізацію "шахеда" R-60 ноу-хау не слід.

"R-60 — це керована зенітна ракета малої дальності, до 10 км. Це для ближнього бою, і вона фактично на літаках вже не використовується", — каже експерт.

Однак Росія знайшла їй застосування. Але, за словами Кочеткова, не слід забувати, що самі "шахеди" мають кілька типів: ударні, розвідувальні та ретранслятори. Тобто способи боротьби з літаками протиповітряної оборони (ППО) у Росії збільшуються.

Як виглядає шахед з ракетою R-60

Безперечно, зростає загроза для літаків та гелікоптерів, але для збиття "шахедів" не використовують F-16 чи "Міражі", адже це дорого, пояснює аналітик. Фактично наразі вітчизняні борти атакують дрони. Враховуючи таку модернізацію, Україна має вживати відповідних заходів, зокрема й в роботі ППО.

"Шахед" з R-60 — робоче ноу-хау чи черговий російський франкенштейн

Як зазначив Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, за умов масового поширення такого явища ("шахедів" оснащених ракетами R-60) — це може бути цілком небезпечно. В першу чергу для гелікоптерів, які виконують функції зі знищення дронів.

Гелікоптери досі близько наближаються до цілі, однак зазвичай вони заходять з хвостової частини дрона. А для захоплення цілі ракетою — гелікоптер має перебувати приблизно в межах ±12-20° від осі носія (тобто "шахеда"). Цілком можливо, що на збитому дроні були встановлені камери і він мав керування напряму від оператора, тоді це пояснює, як росіяни мали направляти дрон з ракетою для захоплення цілі.

Ракета R-60

"Наразі — це схоже більше на прототип та тестування росіянами засобу протидії нашій авіації. Скоріше за все росіяни робили це з розрахунку, що їм повезе, і саме на цей дрон натрапить наш літак чи гелікоптер. Однак з того, що відомо, зокрема те, що цей дрон успішно збили, можна говорити про низьку ефективність подібного підходу на даному етапі", — додає Земляний.

Він пояснює, що "шахеди" цілком можуть бути носіями подібних ракет. Наприклад, маса цих ракет менше ніж бойова частина самих дронів. Скоріш за все в цьому виконанні з дрона дістали вибухівку і на підвісі встановили ракету. Питання лише в бойовій ефективності застосування такого носія ракети.

"Попри це, підхід росіян досить цікавий. Чимось схоже на те, як ми встановлюємо аналогічні ракети на наші морські дрони, аби збивати чи відлякувати російські гелікоптери та літаки", — резюмував експерт.

