Від назви жіночого статевого органу? Думки про походження низки прізвищ в Україні розділилися

В німецькій це слово має пікантне значення

Існує чимало дотепних українських прізвищ, але серед них є ті, значення яких навіть зараз важко розгадати. Зокрема і Шендерук, яке має офіційну та не офіційну версію.

Про це у мережі пишуть користувачі під дописом про те, чи не походить прізвище Шендерук часом від назви села Шендерівка. Зауважимо, що за офіційною версією прізвище має їдишське походження.

Тобто вважається, що воно утворилось від чоловічого імені Александр, яке на їдишському звучить як Сендер. Не відкидають ентомологи і вплив на поширення імені та прізвища Александра Македонського.

Однак у коментарях чимало користувачі згадало, що Шердерук дуже схоже на слово Шендер, яке є і в німецькій мові. Зазначається, що з німецької bein der weibl — ніжка самки, а переносно шендиренда — жіночий статевий орган. Тобто прізвища з коренем "Шендер" цілком можуть походити від неофіційної назви статевих жіночих органів німецькою.

Дехто навіть додав, що таке значення є у Малорусько — німецькому словнику, т. 2, Львів, 1886, автори Желехівський та Недільський.

Скільки в Україні таких прізвищ

На території країни наразі, за даними порталу "Рідні", чимало прізвищ, що пішли від слова "шендер". Зокрема:

Шендерук — 277 носіїв,

Шендера — 245 носії,

Шендер — 144,

Шендерей — 53,

Шендерчук — 52,

Шендерюк — 52,

Шендерова — 36,

Шендеров — 29,

Шендеренко — 17,

Шендерева — 6.

