Другий блекаут за тиждень: Запоріжжя та Дніпро знову опинилися без світла, що відомо

Фахівці продовжують усувати неполадки

У ніч на 11 січня частину Дніпропетровської та Запорізької областей знову було знеструмлено, вдруге за тиждень. Однак вирішити проблему вдалося у максимально швидкі строки.

Що потрібно знати:

Усі лікарні працювали у штатному режимі після аварії

У Запорізькій та Дніпропетровській областях зафіксовано небезпечні стрибки напруги

У Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляв голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водопостачанням.

Найбільше години Федоров розповів про відновлення електропостачання в області. Насамперед були запитані об’єкти критичної інфраструктури.

"У Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам", — зазначив він.

Після аварії на об’єкті інфраструктури в регіоні зафіксовано небезпечні стрибки напруги від 50 до 270 В. Про це пишуть у соціальних мережах.

У Дніпрі електропостачання також удалося відновити швидко. Але місцеві жителі говорили про надто високу напругу одразу після подачі електроенергії.

