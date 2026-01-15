В Україні є кладовище радіоактивних машин: де воно та яка там техніка

Попри охорону та радіацію техніка стала жертвою грабіжників

В Україні є особливе місце могильник радіоактивної техніки в що брала участь в ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС. Протягом років ці машини ставали жертвами мародерів.

Величезні відстійники для зараженої техніки беззастережно розкрадались. Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі Pressing.

При ліквідації аварії на ЧАЕС використовувалося багато різної техніки. Рятувальні роботи проводилися під впливом сильного радіоактивного випромінювання. Після цього техніка ставала зараженою, тому її більше не могли експлуатувати.

У Зоні відчуження Чорнобиля є знамениті "кладовища техніки" (могильники), куди звозили радіоактивно забруднену після ліквідації аварії техніку. Де вона нібито під охороною повинна була зберігатись до дезактивації.

Там можна було побачити пожежні машини, автобуси, військову техніку, бульдозери та навіть гелікоптери, які працювали на ліквідації.

Проте мародери не дали можливості переробити цю техніку. На всіх автомобілях та автобусах зняті двигуни та колеса. Розібрані кабіни та салони, навіть скло можна побачити рідко. Всі деталі, що могли мати будь-яку цінність були розкрадені.

Атака росіян по ЧАЕС

Як повідомляв "Телеграф", у лютому минулого року російський дрон влучив в укриття 4 енергоблоку на Чорнобильській АЕС, яке було пошкоджене його фугасною частиною.

Згідно зі звітом МАГАТЕ НБК втратив свої основні функції безпеки, включно зі здатністю стримувати радіоактивні речовини. Проте каркас та системи контролю лишилися в робочому стані, що дозволить провести повне відновлення. Тимчасовий ремонт зможуть провести тільки в 2026 році. За задумом НБК мав служити щонайменше сто років, витримувати землетруси, екстремальні перепади температур і навіть торнадо. Але у 2025 році росіяни завдали удару дронами, який спричинив серйозну пожежу в зовнішній сталевій обшивці.

