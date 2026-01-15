В Украине есть кладбище радиоактивных машин: где оно и какая там техника

Несмотря на охрану и радиацию, техника стала жертвой грабителей.

В Украине есть особое место могильник радиоактивной техники, участвовавшей в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. В годы эти машины становились жертвами мародеров.

Огромные отстойники для зараженной техники бессомненно разворовывались. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Pressing.

При ликвидации аварии на ЧАЭС использовалось много разной техники. Спасательные работы производились под влиянием сильного радиоактивного излучения. После этого техника становилась зараженной, поэтому ее больше не могли эксплуатировать.

В Зоне отчуждения Чернобыля есть знаменитые "кладбища техники" (могильники), куда свозили радиоактивно загрязненную после ликвидации аварии технику. Где она якобы под охраной должна была храниться до дезактивации.

Там можно было увидеть пожарные машины, автобусы, военную технику, бульдозеры и даже вертолеты, работавшие на ликвидации.

Однако мародеры не дали возможности переработать эту технику. На всех автомобилях и автобусах сняты двигатели и колеса. Разобраны кабины и салоны, даже стекла можно увидеть редко. Все детали, которые могли иметь какую-нибудь ценность, были разворованы.

Атака россиян по ЧАЭС

Как сообщал "Телеграф", в феврале прошлого года российский дрон попал в укрытие 4 энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое было повреждено его фугасной частью.

Согласно отчету МАГАТЭ НБК потерял свои основные функции безопасности, включая способность сдерживать радиоактивные вещества. Однако каркас и системы контроля остались в рабочем состоянии, что позволит провести полное восстановление. Временный ремонт смогут провести только в 2026 году. По плану НБК обязан был служить не менее ста лет, выдерживать землетрясения, экстремальные перепады температур и даже торнадо. Но в 2025 году россияне нанесли удар дронами, который нанес серьезный пожар во внешней стальной обшивке.

