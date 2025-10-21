Останній потяг проїхав 40 років тому: яка станція бачила аварію на ЧАЕС (фото)

До катастрофи в Чорнобилі Янів обслуговував пасажирські та вантажні перевезення, з’єднуючи АЕС, склади та нафтобази

Серед зарослих рейок і мовчазних платформ, за кілька кілометрів від Прип’яті, стоїть станція Янів — місце, де час зупинився разом з аварією на ЧАЕС.

Станція Янів була відкрита у 1925 році й стала початком для майбутнього міста Прип’ять. "Телеграф" вирішив поділитись історією цього місця.

Янів — місце, де час застиг назавжди

До трагедії 1986 року Янів входив до складу Південно-Західної залізниці й активно працював із пасажирськими та вантажними перевезеннями. Зі станції виходили колії до Чорнобильської АЕС, складів, нафтобази та інших промислових об’єктів. Останній пасажирський поїзд — маршрут "Москва–Хмельницький" — пройшов через Янів 29 квітня 1986 року, після чого станція була остаточно закрита для цивільного руху.

Востаннє тут пройшов пасажирський маршрут Москва–Хмельницький

Після аварії Янів увійшов до структури транспортного комплексу державного підприємства "Чорнобильсервіс". Станція мала одну головну та три приймально-відправні колії, кілька допоміжних шляхів і пристрої для вантажних операцій. Тут збереглися й старі елементи інфраструктури.

У 1986–1987 роках, коли проводилася реконструкція лінії Чернігів – Янів, ділянку електрифікували, щоб забезпечити перевезення персоналу ЧАЕС та будівельників. Згодом контактну мережу частково демонтували, і сьогодні станція стоїть покинута, мов застигла в часі.

Колії Янова зникають серед заростей

Пізніше одну з колій відновили для транспортування матеріалів під час будівництва нового саркофага — об’єкта "Укриття-2" над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Станція оживає у грі S.T.A.L.K.E.R. як перевалочний пункт

З часом станція Янів перетворилася не лише на місце пам’яті, а й на частину культурного образу Зони Відчуження. Вона з’являється у грі 2S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті", де стає перевалочним пунктом сталкерів і символом постапокаліптичного життя після катастрофи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є озеро, яке є "вікном" в інший світ. Вода в ньому не замерзає навіть у найсильніші морози.