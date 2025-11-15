Помер одним з перших під час аварії на ЧАЕС: що відомо про Ходемчука, дружину якого вбила ракета РФ

Його тіло так і залишилось під завалами 4-го енергоблока

Загибель вдови першої жертви аварії на ЧАЕС Валерія Ходемчука Наталії Ходемчук сколихнула Україну. Адже її чоловік помер ще у 1986 році, а вона у 2025 після російського удару по Києву.

Що треба знати:

15 листопада у лікарні померла сьома жертва удару по Києву — Наталія Ходемчук

Її чоловік загинув піл час аварії на ЧАЕС, його тіло так і не знайшли

Жінка отримала опіки 45% тіла, врятувати її медики не змогли

"Телеграф" розповість, як загинув Ходемчук та що відомо про його життя. Зауважимо, що чоловік був старшим оператором головного циркуляційного насоса 4-го енергоблока реакторного цеху ЧАЕС.

Ходемчук загинув 1986 року під час аварії на ЧАЕС. У момент вибуху він був біля насосів, за якими спостерігав. Внаслідок кількох порушень роботи 4-й енергоблок злетів у повітря, саме там і працював Ходемчук.

Валерій Ходемчук

Відомо, що чоловіка шукали восьмеро колег. О 7 ранку пошуки припинили, однак Ходемчука не знайшли. Його тіло лишилося похованим під завалами 4-го енергоблока.

Валерій Ходемчук посмертно нагороджений орденом "Знак пошани" та орденом "За мужність" III ст. Чоловік епізодично показаний в мінісеріалі компанії HBO "Чорнобиль" (роль зіграв Кіран О'Браєн). Також він згадується у документальному фільмі "Чорнобиль: Два кольори часу" (Укртелефільм, 1986-88). Ще Ходемчука згадувала Ліна Костенко у книзі "Записки українського самашедшого" (2011).

Меморіальна дошка Валерію Ходемчуку поруч з 4 енергоблоком ЧАЕС

Весілля Валерія та Наталі

Відомо, що з майбутньою дружиною Наталею він познайомився у їдальні Прип'яті, де вона працювала. У них народилося двоє дітей. Наталія Ходемчук померла у лікарні 15 листопада від отриманих травм внаслідок російського удару по Києву 14 листопада.

Будинок, куди влучив дрон в Києві

Наталія Ходемчук

