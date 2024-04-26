Міста-привиди та капсула часу: як сьогодні виглядають Чорнобиль та Прип’ять (фото та відео)

Природа там поглинає залишки цивілізації

У ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС з різницею у дві секунди сталися два вибухи. Обрушилася частина будівель, почалася пожежа, в атмосферу потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Понад 100 тисяч жителів самого Чорнобиля, Прип’яті та інших найближчих населених пунктів було евакуйовано після аварії.

"Телеграф" розповідає, як сьогодні виглядає Чорнобильська зона відчуження. Люди досі не можуть повернутися туди й міста виглядають як привиди.

Більшість будинків у Чорнобилі та Прип’яті порожні та напівзруйновані. До повномасштабної війни місто та околиці, попри радіацію, відвідували туристи, у тому числі іноземні.

Чорнобиль та Прип’ять зараз виглядають як ілюстрація до фільму про Апокаліпсис. Люди покидали їх спішно, взявши тільки найнеобхідніше. З того часу все так і залишилося, хіба що дерева розростаються і поступово поглинають рештки цивілізації.

Крім того, зона відчуження виглядає як своєрідна "капсула часу". Аварія сталася у 1986 році, коли ще існував Радянський Союз, і там можна побачити предмети побуту тих часів. У 1991 році СРСР розвалився, Україна здобула Незалежність і реалії дуже змінилися.

Примітно, що у Чорнобильській зоні відроджується природа. Там буяє зелень, живуть і розмножуються тварини та птахи.

"Техногенна катастрофа, що сталася 38 років тому, дала людству багато болючих уроків. Однак одночасно вона показала витривалість і життєдайну силу природи, її міць і відродження у надзвичайно критичних умовах", — наголошується на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як повідомляв "Телеграф", у річницю аварії на ЧАЕС президент України Володимир Зеленський нагадав, що вже 785 днів найбільшу в Європі Запорізьку атомну станцію захопили російські терористи. Він закликав світ чинити тиск на Росію, щоб повернути ЗАЕС під контроль України, щоб на ній не повторилася Чорнобильська трагедія.

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