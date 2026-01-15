Без посмішки не вимовити. Яким "інтимним" словом називають українською хрещену

Цей синонім зустрічається навіть в літературі

В українській мові є чимало унікальних та досить кумедних слів. До них також можна віднести й "маточку", яка не завжди означає жіночий статевий орган.

За даними тлумачного словника, "маточка" — це ще одна назва хрещеної матері. Це слово — діалектизм, зустрічається найчастіше у побуті та в деяких літературних творах.

Зауважимо, що використовувати словосполучення хрещена мати в українській можна і воно правильне. Однак є синоніми, які можуть урізноманітнити словниковий запас. До них відносять не тільки слово "маточка" — це теплий, традиційний і шанобливий термін, що відображає суть ролі хрещеної матері. Адже її називають духовною наставницею дитини та другою матір'ю.

До слова, його можна зустріти в літературних творах — Казка починається за одного бідного чоловіка, котрий мав дуже багато дітей. Ціле село було у нього батечками і маточками (Калин, Закарп. казки, 1955, 73).

Окрім того, хрещених можна називати — ненашка чи ненашко. Ці слова також діалектизми та зустрічаються найчастіше в побуті. Вважається, що це слово запозичене зі східнороманських мов. Приклад вживання:

Коли Юркові хочеться молока, він мовчки бере тоді кварту й біжить до нанашки — Григорчихи (Козл., Ю. Крук, 1957, 29).

