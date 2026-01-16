Вона зовсім не Людмила Янукович: яке прізвище було у колишньої першої леді до весілля

Невідомо, чи стала Людочка міняти прізвище після розлучення з Януковичем

Людмила Янукович — колишня дружина президента-втікача Віктора Януковича та колишня перша леді України. Після Євромайдану вона втекла жити до Криму, а до того встигла розлучитися з Віктором Федоровичем. Мало хто знає, що Людмила не завжди була Янукович — до весілля вона мала інше прізвище.

"Телеграф" розповідає, що відомо про дівоче прізвище Людмили Янукович.

Людмила та Віктор Янукович. Фото: Getty Images

Людмила Янукович та її прізвище

Людмила та Віктор Янукович познайомилися у 1969 році під час роботи на Єнакіївському металургійному заводі. Того дня вона зазнала виробничої травми, а він допоміг їй дістатися медпункту. Так і познайомилися, а згодом почали зустрічатися. А одружилися через два роки — 1971 року.

За давньою традицією після весілля Людмила взяла прізвище чоловіка і стала Янукович. А ось її дівоче прізвище — Настенко.

Людмила та Віктор Янукович. Фото: відкриті джерела

Експрезидент та перша леді прожили у шлюбі близько 45 років і виростили двох дітей. Однак у лютому 2017 року в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel Віктор Янукович заявив, що вони з Людмилою розлучилися. У деяких джерелах вказується, що формально розлучення могло бути оформлене у 2016 році.

Під час Євромайдану Янукович втік до Росії, тоді як Людмила оселилася в окупованому Криму. За деякими даними, там у неї є бізнес — вона тримає мережу супермаркетів.

Людмила та Віктор Янукович. Фото: відкриті джерела

