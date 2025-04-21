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"Батя, я стараюсь" і безглузде вбрання: чим запам’яталася Людмила Янукович, коли була першою леді України

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Людмила Янукович запам’яталася своїм дивним гардеробом та невмінням поводитися на людях Новина оновлена 21 квітня 2025, 16:05
Людмила Янукович запам’яталася своїм дивним гардеробом та невмінням поводитися на людях. Фото Колаж "Телеграф"

Дружина Віктора Януковича стала справжнім мемом в Україні

Людмила Янукович – колишня дружина колишнього президента України Віктора Януковича. Вона була першою леді нашої країни у період 2010-2014 років і запам’яталася українцям не лише як особистість, а й як явище. А її знамениті фрази та висловлювання увійшли в історію українських політичних мемів.

"Телеграф" розповість, чим запам’яталася Людмила Янукович, коли була першою леді України.

Людмила Янукович — що про неї відомо

Людмила Янукович – проста жінка з Єнакієвого з технічною освітою та трудівниця на заводі, якій довелося приміряти на себе роль першої леді України. Вона народилася в сім'ї працівника цементного заводу та юристки, сама ж вивчилася на інженера-будівельника. Працювала на Єнакіївському металургійному комбінаті.

Людмила Янукович

У 1972 році Людмила вийшла заміж за Віктора Януковича, з яким познайомилася під час роботи на заводі. У їхньому шлюбі народилися двоє синів. На початку 2000-х жінка волею долі опинилася у політичній тусовці, бо чоловік почав будувати політичну кар’єру, а вона його всіляко підтримувала.

Людмила Янукович фото

Вперше Людмила Янукович голосно заявила про себе під час Помаранчевої революції. Її спіч зі сцени про наколоті апельсини та американські валянки став мемом і надовго запам’ятався українцям. Це було 30 листопада 2004 року, коли дружина Януковича на мітингу в Донецьку розповідала прихильникам "Партії регіонів" про жахіття на майдані в Києві.

Людмила Янукович фото

Ще один епізод, який увійшов в історію українських політичних мемів, це фраза "Батя, я стараюсь". У мережі гуляє відео 2013 року, на якому Людмила Янукович розповідає журналістам, як Віктор Федорович вітав її із днем народження. У цьому відео і звучить та сама "сакральна" фраза.

Ні для кого не секрет, що Людмила Янукович не вміла вести світських бесід, "правильно" відповідати на запитання журналістів і не мала гардеробу, який відповідав би її статусу першої леді. Незважаючи на те, що гроші у неї, очевидно були, вона навіть не найняла стиліста, який допоміг би їй привести до ладу образ дружини президента і навчив би світському етикету.

Людмила Янукович фото

Людмила Янукович рідко з’являлася на світських заходах, жила переважно в Донецьку, тоді як Янукович президентствував у Києві. А потім стало відомо, що президент-утікач взагалі розлучився з Людмилою і став жити зі своєю коханкою Любов’ю Полежай.

Людмила Янукович фото

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає палац колишньої першої леді Людмили Янукович. Живе в окупованому Криму та має бізнес.

Теги:
#Віктор Янукович #Людмила Янукович #Перша леді