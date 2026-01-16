Она совсем не Людмила Янукович: какая фамилия была у бывшей первой леди до свадьбы

Неизвестно, стала ли Людочка менять фамилию после развода с Януковичем

Людмила Янукович — бывшая жена президента-беглеца Виктора Януковича и бывшая первая леди Украины. После Евромайдана она сбежала жить в Крым, а до того успела развестись с Виктором Федоровичем. Мало кто знает, что Людмила не всегда была Янукович — до свадьбы у нее была другая фамилия.

"Телеграф" рассказывает, что известно о девичьей фамилии Людмилы Янукович.

Людмила и Виктор Янукович. Фото: Getty Images

Людмила Янукович и ее фамилия

Людмила и Виктор Янукович познакомились в 1969 году во время работы на Енакиевском металлургическом заводе. В тот день она получила производственную травму, а он помог ей добраться до медпункта. Там и познакомились и вскоре начали встречаться. А поженились спустя два года — в 1971 году.

По давней традиции, после свадьбы Людмила взяла фамилию мужа и стала Янукович. А вот ее девичья фамилия — Настенко.

Людмила и Виктор Янукович. Фото: открытые источники

Экс-президент и первая леди прожили в браке около 45 лет и вырастили двоих детей. Однако в феврале 2017 года в интервью немецкому изданию Der Spiegel Виктор Янукович заявил, что они с Людмилой развелись. В некоторых источниках указывается, что формально развод мог быть оформлен в 2016 году.

Во время Евромайдана Янукович сбежал в Россию, тогда как Людмила поселилась в оккупированном Крыму. По некоторым данным, у нее там есть бизнес — она держит сеть супермаркетов.

Людмила и Виктор Янукович. Фото: открытые источники

