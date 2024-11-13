Живе в окупованому Криму і має бізнес: як виглядає палац колишньої першої леді Людмили Янукович

У 2022 році з’явилися чутки про її смерть, але вони були швидко спростовані

Людмила Янукович — одіозна українська перша леді, яка запам’яталася мемною фразою "Батя, я стараюсь". Вона 45 років була дружиною Віктора Януковича, проте коли президент втік, стало відомо, що вони розлучилися. У Росії президент-утікач живе з іншою жінкою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля колишньої першої леді Людмили Янукович, і де вона зараз живе.

Людмила Янукович. Фото: Getty Images

Людмила Янукович — що про неї відомо

Людмила Янукович народилася там же, де і її майбутній чоловік — у промисловому донбаському містечку Єнакієвому. У жовтні 2024 року жінці виповнилося 75 років. З Віктором Федоровичем вони одружилися 1972 року, коли їй було 23 роки та прожили разом близько 45 років.

Коли Віктора Януковича було обрано президентом України, він на якийсь час забрав дружину Людмилу до себе у Київ, проте пізніше вона повернулася до Донецька. Навіть маючи статус першої леді, Людмила Янукович рідко відвідувала світські та політичні заходи. Натомість близько дружила із дружиною екс-генпрокурора Пшонки. Після втечі Януковича до Росії Людмила залишилася покинутою, адже вони з Віктором Федоровичем, як виявилося, вже розлучилися.

Віктор та Людмила Януковичі. Фото: Getty Images

За даними ЗМІ, після втечі Януковича та окупації Криму Людмила Янукович оселилася на півострові. Там вона живе у сімейному особняку у Великій Ялті, який раніше в оточенні експрезидента називали "чайним будиночком".

Незважаючи на милу та скромну назву, це розкішна елітна садиба, площею 1,2 га з власним пляжем, триповерховою віллою, спа-центром та іншими зручностями. Відомо, що "палац" Людмили Янукович знаходиться у курортному селищі Відрадне, він завжди під охороною.

За даними Радіо Свобода, право власності на цей будинок оформлено на фірму, близьку до колишнього міністра оборони Павла Лебедєва та ветеранів спецслужб, що пов’язує її з колишніми союзниками Януковича.

Також з’ясувалося, що у Криму у Людмили Янукович є бізнес, який забезпечує їй безбідне життя. За неофіційною інформацією, через систему посередників колишня перша леді, вірогідно, володіє мережею елітних продуктових супермаркетів під назвою "Меркурій" у Севастополі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає батьковий будинок Януковича в окупованому Єнакієвому. Там пройшли його дитинство та юність.