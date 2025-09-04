Ніхто не хотів з нею працювати: чому Людмила Янукович рідко з’являлася на людях і стала посміховиськом

Політтехнологи Януковича не вважали дружину ресурсом для посилення його як кандидата

Людмила Янукович — колишня перша леді України, яка запам’яталася скоріше як мем, аніж як громадська діячка чи людина, яка впливала на політику в країні. Чого тільки варта її фраза: "Батя, я стараюсь", яка більш ніж через десяток років залишається крилатою і не втрачає своєї актуальності. Як виявилося, непублічному образу Людочки є пояснення.

"Телеграф" розповість, чому з Людмилою Янукович не працювали політтехнологи Віктора Федоровича і чому вона стала посміховиськом в Україні.

Людмила Янукович і її статус першої леді

Дружина Віктора Януковича скоріше номінально мала статус першої леді та навіть займалася благодійною та громадською діяльністю. Однак це завжди було в тіні, як і вона сама. Політтехнологи Януковича не використали її ресурсу, щоб посилити його політичні позиції.

Віктор та Людмила Януковичі в молодості

Як розповів політконсультант Олексій Ковжун в інтерв’ю блогерці Еммі Антонюк, Людмила Янукович ніколи не розглядалася піарниками як ресурс, з яким можна працювати. Якщо самому Віктору Федоровичу на той час створювали образ "господарника, який наведе порядок", то його дружину взагалі не брали до уваги.

За словами Ковжуна, західні політтехнологи вважали, що дружину авторитарного лідера взагалі неможливо розглядати як окремого гравця на політичній арені. Адже в таких політичних системах "країна стає дружиною правителя".

Віктор Янукович та його дружина Людмила до втечі з України

Експерт навів приклад Росії, де першій леді ніколи не відводили окремої публічної ролі. Саме тому Путін без репутаційних ризиків розлучився зі своєю Людмилою і про інших його жінок немає жодних офіційних та публічних даних. Схожа ситуація і з Лукашенком, який ніколи публічно не з’являвся із дружиною. Він зосередився розвитку свого політичного образу через синів — особливо публічним став наймолодший Коленька.

Людмила Янукович ніколи серйозно не сприймалася в українському суспільстві

Як натякнув Ковжун, імідж Людмили Янукович взагалі не розглядався піарниками як ресурс для посилення позицій чоловіка. Експерт нагадав, що довгий час в Україні взагалі не існувало інституту першої леді.

Чому Людмила Янукович стала посміховиськом?

Мабуть, тому, що з нею не працювали фахівці — політтехнологи, піарники та навіть стилісти. Спроби Людмили публічно проявляти себе закінчувалися глузуваннями не останню чергу і через те, що саме вона говорила.

Українці пам’ятають і "наколоті апельсини", і "американські валянки", і "Батя, я стараюсь". Вона була простою робочою жінкою із заводу, а не першою леді з базовими знаннями, як поводитися в суспільстві.

Людмила Янукович агітувала за свого чоловіка у 2004 році

Епічності її появі на людях додавали і образи, які вона носила — у стилі "сільський гламур". Мабуть, ніхто не порадив Людмилі Янукович звернутися до стилістів, адже можливості для цього у неї точно були.

