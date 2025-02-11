"Батя, я стараюсь": як одягалася колишня перша леді Людмила Янукович і чому її вбрання викликало глузування

Вона була "жінкою з народу" і нічого не знала про етикет першої леді

Людмила Янукович — дружина президента Віктора Януковича, яка, відповідно, була першою леді України. Вона запам’яталася українцям не лише своїми крилатими фразами та рідкісними появами на публіці, а й химерними та часто безглуздими вбраннями.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала та у що одягалася Людмила Янукович, коли була першою леді України.

Віктор та Людмила Януковичі. Фото: Getty Images

Людмила Янукович — чим вона запам’яталася

Людмила Янукович народилася у промисловому містечку Єнакієво Донецької області у простій робочій родині. Вона виховувалась мамою, бабусею та дідусем, батька в сім’ї не було. З Віктором Януковичем майбутня перша леді познайомилася на заводі, де вони обоє працювали, а у 1972 році вже одружилися.

Людмила Янукович народила чоловікові двох синів – Віктора та Олександра. Коли Віктор Янукович став президентом України у 2010 році, Людмила отримала роль першої леді. Однак, на відміну від своїх зарубіжних колег-перших леді, не вирізнялася ні елегантним стилем, ні світськими манерами, ні навіть здатністю красиво говорити на публіці.

Ще у 2004 році під час Помаранчевої революції Людмила Янукович проявила себе під час передвиборчої кампанії чоловіка. Саме в той час, виступаючи зі сцени, вона сказала свою промову про "наколоті" апельсини та "американські валянки", яка стала крилатою.

А через кілька років її фраза "Батя, я стараюсь" увійшла в історію української поп-культури та інтернет-мемів.

Людмила Янукович та її "народний" стиль

Людмила Янукович завжди виглядала типовою "жінкою з народу" і про манери леді явно не чула. Вона рідко з’являлася з Віктором Януковичем на світських раутах чи політичних заходах, не їздила з ним у закордонні візити, а останніми роками взагалі жила окремо у Донецьку, доки Віктор Федорович був у Києві.

Зовнішність Людмили Янукович мала характерну рису — щербинку між зубами, і це також відіграло свою роль у тому, яке враження вона справляла. А її дивні химерні вбрання з рюшами та воланами, хутряними шубами, безформними пальтами, довгими спідницями та піджаками залишали бажати кращого. Людмила Янукович часто ставала приводом для глузування та пересудів. І чомусь не додумалася скористатися послугами стилістів, хоча така можливість у неї явно була.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягалася Людмила Путіна, коли була першою леді. Кімоно, безрукавка, безглузда вечірня сукня та інші дивні вбрання дружини Путіна.