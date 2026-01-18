Навіщо на вашій куртці "погони". Про це ніхто не здогадується

90% людей чомусь їх не використовують

Багато хто з нас щодня одягає верхній одяг, не замислюючись про призначення його дрібних деталей. Одними з найзагадковіших "забутих" функцій залишаються бантик на жіночих трусах або ж вузькі смужки тканини на ґудзиках, розташовані на плечах — так звані погони або хлястики.

Виявляється, це не просто декоративний елемент у стилі мілітарі, а геніальне інженерне рішення, яке спрощує життя й у 2026 році. "Телеграф" розкрив їхнє початкове призначення.

Навіщо "погони" на куртках

Спочатку хлястики з’явилися на військовій формі, щоб утримувати ремені сумок, патронташів або біноклів. У сучасному гардеробі їхнє пряме призначення залишилося тим самим, але адаптувалося під міські реалії.

Якщо ви носите сумку на плечі або рюкзак, просмикніть ремінь під розстебнутий хлястик і застебніть ґудзик. Це намертво зафіксує ремінь: він не зісковзуватиме при ходьбі, навіть якщо тканина куртки дуже гладка, а ваші руки зайняті телефоном або кавою.

Також вони мають інші практичні застосування:

Просунувши об’ємний шарф через плечові хлястики, ви можете бути впевнені, що він не розв’яжеться і не полетить при сильному пориві вітру. Утримання головного убору. У приміщенні під хлястик можна тимчасово просмикнути знятий берет або легку шапку, щоб звільнити руки.

Ви зможете використати можливості свого одягу на 100%. Раніше ми писали, навіщо на джинсах шкіряна нашивка.