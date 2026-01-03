Майже матюк. Яке українське прізвище розсмішить будь-кого

В Україні таке родове ім'я має менше 10 людей

На території України мешкає чимало українців зі смішними прізвищами, до прикладу, Йобко. Це родове ім'я зустрічається на заході країни і має всього кілька носіїв.

Про це свідчать дані порталу "Рідні". Наразі прізвище Йобко мають всього лише 8 людей.

Усі носії проживають у Львівській області Мостиського району. Це родове ім'я найчастіше мають Олександра та Степан. Цікаво, що достеменне походження прізвища науковці й досі не розкрили. Однак мають кілька теорій щодо цього.

Прізвище Йобко. Фото: скриншот з порталу "Рідні"

Родове ім'я, попри дивне звучання, має суто український суфікс прізвищ -ко. Однак перша частина "Йоб" вказує на іноземне чи саркастичне походження. Адже цілком ймовірно, що воно видозмінилось з прізвиська, які часто давали в давнину жартома.

Науковці кажуть, що ще на походження родового іменні вплинула георафія, адже Львівська область розташована біля кордону з Польщею. Тому є думка, що прізвище могло прийти з-за кордону. Цю теорію також підтверджує те, що у Польщі є дуже схоже за звучанням родове ім'я — Jobko.

Додамо, що в Україні є кілька схожих на Йобко родових імен. Йдеться про Йобак та Йобда, які зустрічаються на Івано-Франківщині та Закарпатті.

