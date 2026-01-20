Понад 100 зубрів помітили на одному полі: експерт розповів, чи це аномалія та чи можуть вони напасти на людей

Вчений пояснив, чому їм краще взимку поза лісом

Жителі Вінниччини зняли на відео видовище, яке важко побачити навіть у заповідниках. Понад сотню зубрів одночасно вийшли на поле і спокійно пасуться серед зимових озимих культур. Багатьох здивувало, що тварини, яких зазвичай вважають лісовими мешканцями, масово полишили свої звичні укриття.

Що треба знати:

Зубр не повністю лісовий мешканець

Тварини не нападають без провокації

В Україні живе 560-580 зубрів

"Телеграф" запитав у провідного наукового співробітника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталія Смаголя, чи є така поведінка зубрів аномалією, чому вони виходять з лісу на поля та чи становить це загрозу для людей.

Зубри на полях Вінничини

Чому зубри полишили ліси

Віталій Смаголь пояснив, що вихід зубрів на відкриту місцевість взимку — цілком звичайна справа. Експерт наголосив: зубр не є повністю лісовою твариною, йому потрібні і відкриті простори. До лісів цих велетнів змусила йти людина, а в природних умовах вони охоче пасуться на луках, особливо вночі.

Науковець розповів, що трав'янисті корми займають до 70% раціону зубрів. Навесні тварини виходять на поля раніше, ніж з'являється листя на деревах, бо трава проростає швидше. Взимку ситуація схожа — на полях зубри знаходять більш калорійну їжу, ніж у лісі.

А взимку на полях він знаходить більш калорійні корми, ніж у лісі — озимина, ріпак тощо. У Вінницький області їх і "батогом" взимку в ліс не загониш, пояснив Смаголь.

За словами експерта, на відкритій місцевості стадо може здалеку побачити небезпеку. Тому зубри завжди тримають дистанцію у кількасот метрів від потенційної загрози. Там, де тварин не турбують, вони виходять пастися навіть удень.

Чи можуть зубри напасти на людину

На запитання журналіста "Телеграфу" про можливу загрозу для людей Віталій Смаголь відповів з гумором. "Якщо лізти на роги", — пожартував науковець.

Експерт уточнив, що дистанцію від людини тримають саме тварини, а не навпаки. Він підкреслив важливий момент: жодна тварина з доброго дива не кидається на людину, якщо тільки не скажена.

Скільки зубрів живе в Україні

Раніше "Телеграф" вже з'ясовував у науковця, скільки цих рідкісних тварин нині мешкає в Україні та де їх можна зустріти. Віталій Смаголь розповідав, що найскладніша ситуація із зубрами була у 2009 році. Тоді в країні залишалося лише кілька сотень особин.

Нині чисельність зубрів в Україні становить приблизно 560-580 тварин. Більшість з них живе у трьох основних угрупуваннях, одне з яких знаходиться біля міста Хмільник на Вінниччині. Менші групи зубрів можна зустріти і в інших регіонах країни.

Довідка. Європейський зубр — найбільша дика тварина Європи та найважча сухопутна тварина на континенті. Доросла особина може важити від 400 до 900 кілограмів, а висота в холці сягає 2 метрів. Самці зазвичай більші за самиць.

Ця тварина занесена до Червоної книги України та має статус зникаючого виду. У минулому столітті зубри опинилися на межі повного зникнення. У 1920-х роках у дикій природі вони взагалі зникли, а вціліли лише окремі особини в зоопарках.

Що відомо про європейського зубра. Зображення "Телеграф"

Завдяки програмам відновлення популяції зубрів вдалося врятувати від вимирання. Тварини живуть стадами, які очолює доросла самиця. Зубри травоїдні — харчуються травою, листям, корою дерев, молодими пагонами. За добу одна тварина може з'їсти до 50 кілограмів рослинної їжі.

Тривалість життя зубра в природі становить 20-25 років. Ці тварини добре пристосовані до життя в помірному кліматі і можуть витримувати морози завдяки густій шерсті.

