Более 100 зубров заметили на одном поле: эксперт рассказал, аномалия ли это и могут ли они напасть на людей

Ученый объяснил, почему им лучше зимой вне леса

Жители Винницкой области сняли на видео зрелище, которое трудно увидеть даже в заповедниках. Более сотни зубров одновременно вышли на поле и спокойно пасутся среди зимних культур. Многих удивило, что животные, обычно считающиеся лесными жителями, массово покинули свои привычные укрытия.

Что нужно знать:

Зубр не полностью лесной житель

Животные не нападают без провокации

В Украине живет 560-580 зубров

"Телеграф" спросил у ведущего научного сотрудника Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталия Смаголя, является ли такое поведение зубров аномалией, почему они выходят из леса на поля и представляет ли это угрозу для людей.

Зубры на полях в Винницкой области

Почему зубры оставили леса

Виталий Смаголь пояснил, что выход зубров на открытую местность зимой – вполне обычное дело. Эксперт подчеркнул, что зубр не является полностью лесным животным, ему нужны и открытые просторы. В лес этих великанов заставил идти человек, а в естественных условиях они охотно пасутся на лугах, особенно ночью.

Ученый рассказал, что травянистые корма занимают до 70% рациона зубров. Весной животные выходят на поля раньше, чем появляются листья на деревьях, потому что трава прорастает быстрее. Зимой ситуация похожа – на полях зубры находят более калорийную пищу, чем в лесу.

А зимой на полях он находит более калорийные корма, чем в лесу — озимые, рапс и т.д. В Винницкой области их и "кнутом" зимой в лес не загонишь, объяснил Смаголь.

По словам эксперта, на открытой местности стадо может издалека увидеть опасность. Поэтому зубры всегда держат дистанцию в нескольких сотнях метров от потенциальной угрозы. Там, где животных не беспокоят, они выходят пастись даже днем.

Могут ли зубры напасть на человека

На вопрос журналиста "Телеграфа" о возможной угрозе для людей Виталий Смаголь ответил с юмором. "Если лезть на рога", — пошутил ученый.

Эксперт уточнил, что дистанцию от человека держат именно животные, а не наоборот. Он подчеркнул важный момент: ни одно животное не бросается на человека, если только не бешеное.

Сколько зубров живет в Украине

Ранее "Телеграф" уже выяснял у ученого, сколько этих редких животных живет в Украине и где их можно встретить. Виталий Смаголь рассказывал, что сложнейшая ситуация с зубрами была в 2009 году. Тогда в стране оставалось всего несколько сотен особей.

В настоящее время численность зубров в Украине составляет около 560-580 животных. Большинство из них живут в трех основных группировках, одна из которых находится возле города Хмельник Винницкой области. Меньшие группы зубров можно встретить и в других регионах страны.

Справка. Европейский зубр — самое большое дикое животное Европы и самое тяжелое сухопутное животное на континенте. Взрослая особь может весить от 400 до 900 кг, а высота в холке достигает 2 метров. Самцы обычно больше самок.

Это животное занесено в Красную книгу Украины и имеет статус исчезающего вида. В прошлом веке зубры оказались на грани полного исчезновения. В 1920-х годах в дикой природе они вообще исчезли, а уцелели лишь отдельные особи в зоопарках.

Что известно о европейском зубре. Изображение "Телеграф"

Благодаря программам восстановления популяции зубров удалось спастись от вымирания. Животные живут стадами, которые возглавляет взрослая самка. Зубры травоядные – питаются травой, листьями, корой деревьев, молодыми побегами. В сутки одно животное может съесть до 50 килограммов растительной пищи.

Продолжительность жизни зубра в природе составляет 20-25 лет. Эти животные хорошо приспособлены к жизни в умеренном климате и могут выдерживать морозы благодаря густой шерсти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что главный эколог Полесья перепутал бизонов с зубрами. Мы объяснили, как их различить.