Український зубр – це вам не бізон! Чим відрізняються ці тварини, розповів вчений
Зовні зуб та бізон відрізняються, але помітити ці відмінності зможуть лише деякі фахівці
У лісах, степах та національних парках України мешкають такі гігантські тварини як бізон американський та європейський зубр, які дуже схожі між собою. Однак це дві різні тварини, хоч і належать до одного роду.
Що потрібно знати:
- Зубр європейський і американський бізон — два види роду бізонів, які ледь помітно відрізняються зовнішнім виглядом, а також місцем існування
- Розрізнити зубра та бізона одразу може досить вузьке коло фахівців
- Рід бізонів сформувався ще кілька мільйонів років тому
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група спеціалістів із дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь.
За його словами, зубр європейський і американський бізон – це один рід, називається рід бізонів. Але види – різні. У давнину вони населяли величезні простори прерій та степів Північної Америки та Євразії.
Рід бізон сформувався кілька мільйонів років тому. Але він був ще предковою формою обох цих видів. А це так званий широколобий бізон. Він існував саме на території Євразії
А потім сталося так, що він почав розселятись, він широко по ареалу. Частина цих тварин перейшла Берінговим перешийку в Північну Америку. Частина – до Європи. І коли Беринговий перешийок зник, ці дві форми почали існувати цілком ізольовано.
Протягом мільйона років вони ізолювалися і набули тих морфологічних рис, про що ми можемо говорити, що ці види – різні. Дуже близькі, але різні. Тобто предкова форма у них ще мільйон років була та сама, але вони вже різні. Вони мають морфологічні відмінності, звісно. Люди, які не присвячені тонкощі морфології зубра і бізона, можуть їх сплутати зовні
Смаголь підкреслив, що зубр та бізон дуже відрізняються, але розрізнити їх між собою може досить вузьке коло фахівців. Бізон коротконогіший, у нього більш низько посаджена голова, більш пологий. Він пристосований до повного харчування трав’янистими кормами. Хоча є і зараз форма лісового бізона, який там уже вдруге зайшов знову до лісу, він також має певні відмінності.
А зубр — це тварина, яка формувалася у лісовому ландшафті. У нього більш високо піднята голова, відповідно, він не такої важкої статури. Він має довші ноги, ніж у бізона. Це саме тому, що він піднімає голову, оскільки його раціон, крім трав’янистих кормів, складає ще все-таки складний і дерево-листяні корми. Тому вони зовні відрізняються.
