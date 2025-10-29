Український зубр – це вам не бізон! Чим відрізняються ці тварини, розповів вчений

Зовні зуб та бізон відрізняються, але помітити ці відмінності зможуть лише деякі фахівці

У лісах, степах та національних парках України мешкають такі гігантські тварини як бізон американський та європейський зубр, які дуже схожі між собою. Однак це дві різні тварини, хоч і належать до одного роду.

Що потрібно знати:

Зубр європейський і американський бізон — два види роду бізонів, які ледь помітно відрізняються зовнішнім виглядом, а також місцем існування

Розрізнити зубра та бізона одразу може досить вузьке коло фахівців

Рід бізонів сформувався ще кілька мільйонів років тому

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група спеціалістів із дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь.

За його словами, зубр європейський і американський бізон – це один рід, називається рід бізонів. Але види – різні. У давнину вони населяли величезні простори прерій та степів Північної Америки та Євразії.

Рід бізон сформувався кілька мільйонів років тому. Але він був ще предковою формою обох цих видів. А це так званий широколобий бізон. Він існував саме на території Євразії сказав співрозмовник.

А потім сталося так, що він почав розселятись, він широко по ареалу. Частина цих тварин перейшла Берінговим перешийку в Північну Америку. Частина – до Європи. І коли Беринговий перешийок зник, ці дві форми почали існувати цілком ізольовано.

Протягом мільйона років вони ізолювалися і набули тих морфологічних рис, про що ми можемо говорити, що ці види – різні. Дуже близькі, але різні. Тобто предкова форма у них ще мільйон років була та сама, але вони вже різні. Вони мають морфологічні відмінності, звісно. Люди, які не присвячені тонкощі морфології зубра і бізона, можуть їх сплутати зовні вважає науковий співробітник.

Смаголь підкреслив, що зубр та бізон дуже відрізняються, але розрізнити їх між собою може досить вузьке коло фахівців. Бізон коротконогіший, у нього більш низько посаджена голова, більш пологий. Він пристосований до повного харчування трав’янистими кормами. Хоча є і зараз форма лісового бізона, який там уже вдруге зайшов знову до лісу, він також має певні відмінності.

Американський бізон. Фото: Вікіпедія

А зубр — це тварина, яка формувалася у лісовому ландшафті. У нього більш високо піднята голова, відповідно, він не такої важкої статури. Він має довші ноги, ніж у бізона. Це саме тому, що він піднімає голову, оскільки його раціон, крім трав’янистих кормів, складає ще все-таки складний і дерево-листяні корми. Тому вони зовні відрізняються.

Європейський зубр. Фото: Вікіпедія

Що відомо про європейський зубр

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці Вінницької області помітили посеред лісу величезного зубра.