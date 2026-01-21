У Німеччині є своя маленька "Україна": у цього міста такий самий прапор (фото)

Назва німецького міста походить від "кам'яний струмок"

У світі є країни та регіони, прапор яких схожий на український. Одними з таких є федеральна земля Нижня Австрія, а також місто Хемніц. Останнє місто розташовано в Німеччині і має свою унікальну історію та архітектуру.

Хемніц — німецьке місто у федеральній землі Саксонія. Детальніше про нього написав "Телеграф".

Хемніц у Німеччині: промисловість, історія та цікаві факти про місто

Коротка історія

Місто заснували у XII столітті біля броду на річці Кемніц. Назва річки походить від кам’янистого русла, і пізніше її ім’я перейшло на місто. До 1308 року Хемніц мав статус імперського міста. У XIV столітті він став важливим економічним центром завдяки привілеям на відбілювання тканин.

У 1531 році тут жив Георгій Агрикола, німецький учений і один із засновників мінералогії. Наприкінці XVIII століття Хемніц став одним із найбільших промислових центрів Німеччини. Місто отримало прізвиська "Саксонський Манчестер" та "сажний Кемніц".

Під час Другої світової війни місто зазнало бомбардувань британсько-американської авіації, особливо сильно постраждало 5 березня 1945 року.

10 травня 1953 року Хемніц перейменували на Карл-Маркс-Штадт на честь філософа Карла Маркса. 23 квітня 1990 року 76% мешканців проголосували за повернення старої назви, і з 1 червня місто знову стало Хемніц.

Цікаві факти про місто

Хемніц займає третє місце за чисельністю населення та економічним значенням у регіоні;

Прапор Хемніц має дві горизонтальні смуги — синю та жовту, що робить його схожим на український стяг, але трошки з іншими відтінками кольорів;

Назва міста походить від річки Кемніц, притоки Цвіккауер-мульде. Слово "chemnitz" з лужицької мови означає "кам'янистий струмок".

Прапор міста Хемніца та держави України. Фото: Телеграф

Архітектура міста

Хемніц відомий промисловістю. Тут працював машинобудівний завод Гартмана, який виробляв різні серії паровозів, зокрема XII H2. Також у місті був автозавод VEB Barkas-Werke, що випускав мікроавтобуси Barkas B1000 та легкі вантажівки.

У місті також можна подивитись на стару та нову ратуші, червону башню, церкву Святого Марка та на інші історичні будівлі.

Стара та нова ратуші у місті. Фото: Wikipedia

Червона башня Хемніца. Фото: Wikipedia

Церква Святого Марка. Фото: tripadvisor

Центр міста Хемніц. Фото: Wikipedia

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим цікаве українське місто Тульчин і чому воно так називається.