Це найвищий хморочос не лише Києва: як виглядає гігант на Кловському узвозі (фото)

Він досі викликає суперечки через свій вплив на історичний ландшафт столиці, попри престижність та сучасну архітектуру комплексу.

У Києві, на Кловському узвозі, 7, стоїть найвищий хмарочос України – він сягає висоти 168 метрів. Цей комплекс складається з житлової частини на 47 поверхів (ЖК Кловський) та 18-поверхового бізнес-центру під назвою Carnegie Tower.

Будівництво розпочалося у 2006 році та завершилося у 2012 році. Хмарочос став не лише символом сучасної архітектури Києва, але й об'єктом критики через свій вплив на міський ландшафт.

Архітектура та будівництво

Хмарочос на Кловському узвозі був спроєктований архітекторами Сергієм Бабушкіним та Андрієм Мазуром у складі "Архітектурного союзу". Будівля виконана у постмодерністському стилі, хоча деякі експерти критикують її за псевдоісторичну інтерпретацію. Споруда була спроєктований ярусно, щоб нагадувати Велику лаврську дзвіницю. Деякі варіанти мали подібні до Лаври кольори фасаду.

Комплекс складається з двох секцій: житлової частини та бізнес-центру. Житлова частина була спочатку запланована на 37 поверхів, але в процесі будівництва кількість поверхів було збільшено до 47.

Інфраструктура та розташування

Хмарочос розташований у престижному районі Печерськ, неподалік від станції метро "Кловська". Бізнес-центр пропонує оренду офісних приміщень класу B з сучасною інфраструктурою, включаючи цілодобову охорону, систему відеоспостереження та підземний паркінг.

Житлова частина комплексу також пропонує житлові приміщення з панорамним видом на місто. Цікаво, що більшість квартир у хмарочосі розкупили ще на початку будівництва.

Попри своє висотне лідерство, будівля викликає неоднозначну реакцію серед киян та експертів. Головною критикою є те, що хмарочос псує панораму Києва, зокрема вид на Києво-Печерську лавру. ЮНЕСКО навіть висловлювала занепокоєння щодо впливу будівлі на історичний ландшафт міста. Серед запропонованих рішень було знищення будівлі або зміна фасаду на дзеркальний для зменшення візуального впливу.

Хмарочос на Кловському узвозі, 7, залишається найвищим будинком України, проте його архітектура та вплив на міський ландшафт стали предметом дискусій. Будівля є символом сучасності Києва, але її гармонійне місце в міській панорамі залишається під питанням.

Раніше "Телеграф" розповідав про найстаріший будинок Києва. Йому вже понад 260 років. З цією унікальною пам'яткою архітектури пов'язані імена Григорія Сковороди та відомого київського підприємця Максима Нечаєва.