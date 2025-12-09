"Простим смертним" тут не було місця: у чому секрет будинку-підкови в Харкові та хто там жив (фото)

Колись у цій будівлі жила партійна еліта, а тепер купити квартиру може будь-хто

На вулиці Гіршмана, 17 у Харкові стоїть будинок, який вирізняється серед навколишньої забудови незвичною формою підкови. Але це не єдина особливість будівлі. Простому городянину поселитися тут було неможливо.

"Телеграф" пропонує докладніше дізнатися про цей будинок та його особливих мешканців.

Будинок-підкову на Гіршмана будували як житловий комплекс для тогочасної еліти — сімей працівників і членів Ради народних комісарів. Будівля належала домобудівному комбінату "Комунар".

Проєкт будинку у стилі конструктивізму розробили архітектори О.В. Лінецький та В.І. Богомолов. У їхній роботі будинок колишнього ДСК "Комунар" став зразковим прикладом стилю, популярного на початку 30-х років ХХ століття: суворі фасади без декору, увага до зручності та раціональності. Рік завершення будівництва називають по-різному: в одних джерелах – 1932-й, в інших – 1935-й.

Будинок колишнього ДСК «Комунар» побудований у стилі конструктивізму

Будівля складається з двох баштоподібних семиповерхових крил і напівкруглої п’ятиповерхової секції, що формують відкритий до вулиці парадний двір. У цей двір виходять десять під’їздів, а сам план комплексу виразно нагадує підкову. У центрі двору колись був фонтан, що підкреслював парадність простору.

На поверхах розташовувалися по дві три- і чотирикімнатні квартири, з п’ятого по сьомий — десять квартир. Середня житлова площа становила близько 67–68 квадратних метрів, загальна — приблизно 87. Мешканці будинку відзначали просторість квартир, але дивне планування деяких: через трапецієподібну форму меблі в кімнатах розміщувалися важко.

Вид на будинок-підкову з висоти

Попри це, усі квартири були оснащені двоконфорковими газовими плитами та водонагрівальними колонками, а сама будівля — автономним водяним опаленням, що для початку 1930-х було ознакою високого стандарту. У трьох під’їздах з ліфтами працювали консьєржки.

На подвір’ї будинку колись працював фонтан. Фото 057.ua

Відомо, що нових співробітників обкому селили в праву частину будинку-підкови, а тих, хто просувався по службі, переселяли в ліву — ту, де більше сонячного світла ввечері. За легендою, це пов’язано з тим, що в другій частині з’являється вечірнє сонце, тому начальники могли дозволити собі поспати довше.

Свого часу в цьому будинку мешкали керівники облдержадміністрації різних років — Олександр Масельський, Олег Дьомін та Степан Масельський.

Квартири в цьому будинку тепер у вільному продажу

Але часи, коли у будинку-підкові жили лише представники еліти, минули. Тепер квартиру тут може придбати будь-хто.