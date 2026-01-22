Там завжди наллють 50 г? Яке село в Україні має смішну назву та славилося виробництвом спирту

500-річне село на Київщини мало аеродром

Село Наливайківка на Київщині увійшло в історію знаменитим гетьманом та своєю боротьбою з російськими окупантами. До 2022 року тут було більше ніж 700 дворів. Мальовнича природа робила його райським куточком області — до Києва звідси трохи більше ніж 60 км, є озеро та інфраструктура.

Та село відоме вже понад півстоліття — перша писемна згадка датована 1506 роком. Звідси походить шляхетний український рід Наливайків, за легендою саме на честь них назвали село. Цей рід відомий передусім гетьманом Северином Наливайком.

Краєзнавець XIX століття Лаврентій Похилевич у "Сказаниях о населенных местностях Киевской губернии" писав про це та зазначав, що: "що село Наливайківка заселене з давніх часів, можна зробити висновок і з того, що ліси навколо вже давно не існують і що на полях знаходиться кілька стародавніх могил і кілька урочищ з незрозумілими нині назвами: Кідниця, Надухи, Дем'яновське".

За козацьких часів село славилось винокуренним заводом, тут виготовляли алкогольні напої. Тож дехто журтома пов'язує назву села саме із цим, Цікаво, що його звели на три роки раніше, аніж поставили нову церкву замість старої. Село продавали кілька разів, в різний час власниками були Ксаверій Павша, потім родина поміщика Сорочинського. Саме за його часів звели спиртове виробництво, церкву, потім Наливайківку продали полковнику Миколі Чесноку, який перепродав В.В. Синельникову — і це все за 30 років. Останнім власником був поміщик А.З. Кіх.

Старовинний дуб в селі Наливайківка/ Фото: ecoethics.com.ua

В радянські часи Наливайківка була центром колгоспу, тут займались тваринництвом м’ясо-молочного напряму, вирощували картоплю та льон. Попри організацію комуни під час репресій проти селян, їх розкуркулювали. Під час Голодомору 1932-33 років, в селі помер кожен третій житель. В 1960 році зруйнували старовинну церкву.

Озеро в Наливайківці/ Фото: goldfishnet.in.ua

Наливайківка в наші дні

Перед повномасштабним вторгненням тут було виробництво комплектуючих для електротехніки, планували звести завод з виробництва надлегких літаків, був навіть невеликий аеродром.

Аеродром в Наливайківці/ kyivmaps.com

У 2022 році село Наливайківка на Київщині опинилося під потужними обстрілами через близькість до Макарова. Воно було в сірі зоні — саме звідси ЗСУ обороняли підступи до Києва. Російські війська атакували його авіацією, танками й "Градами", особливо інтенсивно — з 8 по 13 березня. Було зруйновано й спалено десятки будинків, загинули військові та цивільні, село перетворилося на руїни.

Наливайківка/ Український тиждень

Місцеві мешканці ховалися в погребах, багато хто встиг евакуюватися завдяки допомозі волонтерів і колишньої сільської голови.

