Звідки взялася назва Троєщини і як із села вона стала районом Києва

Перші згадки про село маємо ще у 17 столітті

Київський лівий берег приховує століттями наповнену історією місцевість, яку ми знаємо як Троєщину. Назва не випадкова — за нею стоїть давня спадщина.

"Телеграф" розповідає, як Троєщина стала мікрорайоном столиці.

Звідки назва "Троєщина"

Колись на цьому місці було село Троєщина, яке вперше згадують у документах ще в 1667 році. Назва пішла від Троїцького монастиря Києво-Печерської лаври, якому належали ці землі. Тоді цю територію називали "ґрунт Троїцький", а згодом — просто Троєщина.

Село Троєщина у 1960-х роках

А що таке Вигурівщина?

Поруч було ще одне село — Вигурівщина, яке отримало назву на честь польського урядовця Станіслава Вигури. У 1600-х роках він отримав землю в дар, а потім передав її Михайлівському монастирю.

З часом два села — Троєщина і Вигурівщина — об’єдналися. Так з’явилась офіційна назва Вигурівщина-Троєщина, яку іноді скорочують просто до "Троя".

Село Вигурівщина

Як село стало частиною Києва

До того, як тут з’явилися висотки, Троєщина була звичайним селом. Люди працювали на монастирській землі, займались сільським господарством. Але найвідомішим заняттям було плетіння з лози: майстри виготовляли кошики, меблі, навіть дитячі колиски. Щороку село давало понад 100 тисяч виробів.

До складу Києва ця місцевість увійшла в 1988 році. А ще раніше, у 1981 році, тут почали будувати сучасний житловий масив. Активну забудову запустили після відкриття (Московського) Північного мосту, що з’єднав лівий і правий береги.

У перші багатоповерхівки люди почали заселятись вже у 1983 році.

Будівництво Троєщини, 1980-ті роки

Що хотіли побудувати — і не встигли?

Планів щодо Троєщини було багато. У 1980-х хотіли повністю знести село і забудувати район "з нуля". Але через економічні труднощі та відсутність метро частина старих будинків залишилася. До речі, метро на Троєщину мали будувати ще у 1990-х — але й досі його немає.

Троєщина сьогодні

Сьогодні це один із найбільших мікрорайонів Києва. На Троєщині живе понад 270 тисяч людей, а сам район займає площу понад 30 квадратних кілометрів. Тут є школи, лікарні, ТРЦ, парк Муромець і багато житлових масивів.

Мікрорайон Києва Троєщина

Раніше "Телеграф" писав, як з'явилася назва мікрорайону Шулявка в Києві. Історія тягнеться ще з часів літописних князів, а сама назва — це не вигадка радянських картографів, а спадок Київської Русі.