Носил подпольное название "голубятня": где находится самый голубой микрорайон Киева

Микрорайон отличается нетипичным дизайном

В каждом украинском городе есть собственный уникальный микрорайон. В Киеве также можно найти настоящее произведение урбанистического искусства.

На Троещине есть жилой массив, который обладает уникальным дизайном, интересное, а порой и трагическое, прошлое. "Телеграф" расскажет об этом необычном месте.

Третий микрорайон Троещины построен в 1985-1987 годах на болотистой местности. Его архитектором является Вадим Гречина. Он также известен созданием Украинского дома, библиотеки им. Вернадского и других выдающихся зданий в столице.

В дизайне микрорайона использованы различные комбинации типовых построек, украшенных суперграфикой из керамической плитки.

В ноябре 2025 года один из российских "шахедов" попал в жилой дом. Тогда погибла Наталья Ходемчук – вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС Валерия Ходемчука.

Один из домов микрорайона.

Что думают пользователи сети

"Это удивительно, насколько точно цвет плитки подобран под цвет неба!"

"Интересно что думали люди перестраивавшие фасад библиотеки?" Вот видите весь район голубовато-белый? соответственно какого цвета будет фасад? Верно. Оранжевый", — шутят в комментариях.

Сообщения пользователей

"Очень люблю вид керамической плитки на панельных домах, а можно ли ее положить поверх утепления?";

"Всю жизнь на Трое и не знала что это самый голубой район, спасибо за видео";

"Всегда интересно было, как эта плитка может годами не отпадать", — пишут в сети.

Сообщения пользователей

"Вообще Троещина-Выгуровщина это какое-то уникальное явление, очень интересная местность как для жителя, так и исследователя. Имела дело с ней в одном исследовательском урбанистическом проекте, работали с командой именно над этим районом";

"Самый любимый микрорайон. Кстати, в 80-90х имел подпольное название "голубятня";

"А мне нравится этот воздух. Голубизна, снег и много воздуха. Город здесь не шумит — он дышит", — делятся мыслями пользователи.

Комментарии пользователей соцсети

