Вино тут ні до чого? Чому Вінниця так називається і скільки разів вона була столицею України

Офіційною датою заснування міста вважається 1363 рік

У кожного міста України є своя унікальна та багата історія. Проте мало хто здогадується, який сенс прихований у їхніх назвах, наприклад, чому Вінниця так називається?

Вінниця розташувалася на мальовничих берегах Південного Бугу, і її заслужено називають "перлиною" Поділля. Сьогодні це найважливіший культурний, промисловий та транспортний центр України.

Чому Вінниця так називається?

За сучасним виглядом цього стародавнього міста України ховається цікава історія. Існує кілька захоплюючих версій того, як Вінниця дістала свою назву.

Одна з них перегукується з старослов’янським словом "вѣно". Всупереч співзвуччю, воно означає зовсім не вино, а "дар" або "придане". У давнину так називали нерухому власність, яку дівчина отримувала у спадок або як весільний подарунок.

Вінниця, Старе місто, Фото: vinnytsia-museum

У той же час краєзнавці висувають іншу версію — за старих часів у цьому краї працювало безліч винокурень, які й могли дати ім’я поселенню.

Старі фото Вінниці, Фото: vinnytsia-museum

Історики мають й інші припущення. Дехто пов’язує назву Вінниці зі словом "вінок", оскільки брати Коріатовичі збудували тут укріплення у формі кільця для захисту від ворогів. Інші впевнені, що місто просто успадкувало ім’я малої річки Віннички.

Як раніше виглядала Вінниця, Фото: ukrinform.ua

Офіційне "народження" міста пов’язують із постаттю князя Федора Коріатовича. Перші згадки про Вінницю в літописах датуються 1363 роком — тоді місто було потужною дерев’яною фортецею на пагорбі, що оберігала край від набігів кочівників. У 2026 році Вінниця відзначатиме свій 663-й день народження.

Вінниці скоро виповниться 663 роки, Фото: 34travel.me

Варто зазначити, що упродовж 1918–1920 років Вінниця тричі ставала тимчасовою столицею України. У періоди української революції саме тут базувалася Директорія, яка виконувала функції верховного державного управління.

Частина фортеці, що збереглася у Вінниці, Фото: Wikimedia

