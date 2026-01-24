Це українське слово чули одиниці. Яке воно має значення (фото)

Цей діалектизм можна зустріти в літературних творах

В українській мові є чимало дивних та кумедних слів, значення яких знають не всі українці. До прикладу, рогожик.

Як зазначила користувачка у Threads, в дитинстві вона часто чула це слово від батьків. "Телеграф" розповість, що таке рогожик та яку побутову річ ним називали.

За даними тлумачного словника, рогожик — це міцна, текстурна тканина з характерним "шаховим" або "мішковим" плетінням ниток. Візуально вона нагадує мішковину, але значно м’якіша та приємніша на дотик.

Що таке рогожик

Раніше рогожиком українці називали невеликі килими, доріжки з цупкої тканини. Це слово не було досить популярним, його вважають діалектизмом. Окрім того, іноді так називали покривала чи рядно. Додамо, що слово рогожик має ще одну форму — рогіжик.

Рогожик

Приклади використання:

Доводилося [коневі].. у лісі мерзнути під тонкою рогіжкою (Хотк., І, 1966, 128);

Уже не вертався [Стефан] на селище до товаришів, сидів весь день у хижі, помагав плести рогіжки (Ков., Світ.., 1960, 135);

Найбільш турбувала мене одежа. Шоколадна, в рогіжку, перероблена з старої панської, купленої на товчку (Коцюб., II, 1955, 244).

