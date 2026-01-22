Обід за 2,5 тисячі і бюджетні варіанти: скільки коштує поїсти в Буковелі

Скільки коштує поїсти в Буковелі? Чесний огляд цін на меню популярних закладів в 2026 році

Взимку у Буковелі традиційно багато людей. Та відпочинок на гірськолижному курорті означає не лише зимові розваги та проживання у готелях, але й харчування. Скільки ж грошей закласти в бюджет на харчування?

"Телеграф" з'ясував, скільки насправді коштує звичайний обід у популярних закладах Буковеля середнього цінового сегменту та які страви входять до класичного набору відвідувача ресторану.

Класичний обід українця складається з кількох обов'язкових позицій: що входить в звичне меню

Традиційний обід для українця складається з кількох послідовних страв.

Перша страва – це завжди суп або борщ. Овочевий, м'ясний, курячий чи рибний – не має значення. Друга страва, або основна – це білкова складова з гарніром. М'ясо, риба або птиця в поєднанні з картоплею, крупами, макаронами чи овочами — класична ситна комбінацію. Салат доповнює обід.

Саме такий набір страв редакція "Телеграф" взяла за основу, коли промоніторила ціни у закладах Буковеля. З'ясувалось, що для харчування на курортах треба закласти кругленьку суму.

"Грибова хата"

Ціни на перші стррави у Буковелі

Одна з найпопулярніших мереж закладів на курорті пропонує традиційну українську кухню з гірським колоритом. Обід тут обійдеться в серйозну суму – приблизно 1460-1600 гривень на одну людину. Ось що входить до цієї вартості:

Перша страва: грибна зупа або борщ з бульйоном – 370-390 гривень за порцію;

Салат: найдешевший варіант – 348 гривень;

Гарнір: картопляне пюре – 283 гривні;

М'ясне або рибне: від 230 гривень за 100 грам (порція 200-250 грам потягне на 460-575 гривень).

Які ціни на гарніри в Буковелі

Ціни на перші страви

Art.Drovitnya

Гарніри у ресторані - ціни

Цей ресторан пропонує страви з дідівської печі та приготовані на відкритому вогні. Повноцінний обід потягне на 1200 грн мінімум.

Перша страва: борщ зі сметаною та сальсою – 380 гривень; Гарнір: топчена картопля — 180 грн; Найдешевша основна страва — шашлик із курки — 259 грн; Салати: від 390 гривень.

Ціни на перші страви у закладі

Girski Delux

ЦІни у меню в Girski Delux

Заклад з помірними цінами порівняно з іншими ресторанами курорту. Обід обійдеться приблизно в 1350 гривень:

Перша страва: від 350 гривень Салат: від 350 гривень Гарнір: картопля від 200 гривень М'ясне: найдешевша риба або півник – 450 гривень за порцію.

Ціни на страви у Girski Delux

"Бабин Бограч"

Перші страви в закладі

Повноцінний обід у корчмі потягне на 1600-1700 гривень:

Перша страва: від 325 гривень Салат: від 365 гривень Гарнір: від 275 гривень М'ясне: від 315 гривень за 100 грам (порція 200 грам – це 630 гривень).

Гарніри у Буковелі

Le Grand

Ціни у закладі Le Grand

Один із найдорожчих закладів у моніторингу. Обід обійдеться мінімум у 2300-2500 гривень:

Перша страва: суп від 570 гривень Салат: від 580 гривень Гарнір: від 275 гривень М'ясне: від 865 гривень за порцію

Le Grand - ціни на гарніри

Le Grand ціни на салати

Charlton Estate

Ціни Charlton Estate

Один з недорогих буковельських закладів. Обід обійдеться приблизно в 900-1100 гривень:

Перша страва: від 240 гривень Салат: від 250 гривень Гарнір: від 150 гривень М'ясне: від 250 гривень за порцію.

Ціни на салати в Charlton Estate

Margherita Bukovel

Ціни на Margherita Bukovel

Обід в отягне на 1440-1600 гривень:

Перша страва: суп від 295 гривень Салат: від 450 гривень Основна страва: поркета зі свинини – 695 гривень (подається з картоплею та овочами)

Ціни на страви у Margherita Bukovel

Kuhnia Gir в HVOYA

Ціни на перші страви у Kuhnia Gir

Повноцінний обід обійдеться в 1300-1450 гривень:

Перша страва: від 370 гривень Салат: від 360 гривень Основна страва з гарніром і м'ясом: від 570 гривень.

Вартість салатів

Скільки коштують основні страви

"Колиба"

Ціни на страви в "Колибі"

Обід потягне приблизно на 1120-1300 гривень:

Перша страва: від 325 гривень Салат: від 250 гривень Гарнір: картопля – 170 гривень М'ясне: котлета – 375 гривень.

Ціни на основні страви у "Колибі"

Моніторинг показав: найдешевше пообідати можна у Буковелі на 900 гривень. Ціни у сердньому сегменті можуть сягати 2500 гривень за людину. Середній чек за традиційний обід із трьох страв у Буковелі становить 1400-1600 гривень на одну людину. Для сім'ї з двох дорослих і дитини один обід потягне на 4000-5000 гривень.

