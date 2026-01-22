Обід за 2,5 тисячі і бюджетні варіанти: скільки коштує поїсти в Буковелі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Скільки коштує поїсти в Буковелі? Чесний огляд цін на меню популярних закладів в 2026 році
Взимку у Буковелі традиційно багато людей. Та відпочинок на гірськолижному курорті означає не лише зимові розваги та проживання у готелях, але й харчування. Скільки ж грошей закласти в бюджет на харчування?
"Телеграф" з'ясував, скільки насправді коштує звичайний обід у популярних закладах Буковеля середнього цінового сегменту та які страви входять до класичного набору відвідувача ресторану.
Класичний обід українця складається з кількох обов'язкових позицій: що входить в звичне меню
Традиційний обід для українця складається з кількох послідовних страв.
Перша страва – це завжди суп або борщ. Овочевий, м'ясний, курячий чи рибний – не має значення. Друга страва, або основна – це білкова складова з гарніром. М'ясо, риба або птиця в поєднанні з картоплею, крупами, макаронами чи овочами — класична ситна комбінацію. Салат доповнює обід.
Саме такий набір страв редакція "Телеграф" взяла за основу, коли промоніторила ціни у закладах Буковеля. З'ясувалось, що для харчування на курортах треба закласти кругленьку суму.
"Грибова хата"
Одна з найпопулярніших мереж закладів на курорті пропонує традиційну українську кухню з гірським колоритом. Обід тут обійдеться в серйозну суму – приблизно 1460-1600 гривень на одну людину. Ось що входить до цієї вартості:
- Перша страва: грибна зупа або борщ з бульйоном – 370-390 гривень за порцію;
- Салат: найдешевший варіант – 348 гривень;
- Гарнір: картопляне пюре – 283 гривні;
- М'ясне або рибне: від 230 гривень за 100 грам (порція 200-250 грам потягне на 460-575 гривень).
Art.Drovitnya
Цей ресторан пропонує страви з дідівської печі та приготовані на відкритому вогні. Повноцінний обід потягне на 1200 грн мінімум.
- Перша страва: борщ зі сметаною та сальсою – 380 гривень;
- Гарнір: топчена картопля — 180 грн;
- Найдешевша основна страва — шашлик із курки — 259 грн;
- Салати: від 390 гривень.
Girski Delux
Заклад з помірними цінами порівняно з іншими ресторанами курорту. Обід обійдеться приблизно в 1350 гривень:
- Перша страва: від 350 гривень
- Салат: від 350 гривень
- Гарнір: картопля від 200 гривень
- М'ясне: найдешевша риба або півник – 450 гривень за порцію.
"Бабин Бограч"
Повноцінний обід у корчмі потягне на 1600-1700 гривень:
- Перша страва: від 325 гривень
- Салат: від 365 гривень
- Гарнір: від 275 гривень
- М'ясне: від 315 гривень за 100 грам (порція 200 грам – це 630 гривень).
Le Grand
Один із найдорожчих закладів у моніторингу. Обід обійдеться мінімум у 2300-2500 гривень:
- Перша страва: суп від 570 гривень
- Салат: від 580 гривень
- Гарнір: від 275 гривень
- М'ясне: від 865 гривень за порцію
Charlton Estate
Один з недорогих буковельських закладів. Обід обійдеться приблизно в 900-1100 гривень:
- Перша страва: від 240 гривень
- Салат: від 250 гривень
- Гарнір: від 150 гривень
- М'ясне: від 250 гривень за порцію.
Margherita Bukovel
Обід в отягне на 1440-1600 гривень:
- Перша страва: суп від 295 гривень
- Салат: від 450 гривень
- Основна страва: поркета зі свинини – 695 гривень (подається з картоплею та овочами)
Kuhnia Gir в HVOYA
Повноцінний обід обійдеться в 1300-1450 гривень:
- Перша страва: від 370 гривень
- Салат: від 360 гривень
- Основна страва з гарніром і м'ясом: від 570 гривень.
"Колиба"
Обід потягне приблизно на 1120-1300 гривень:
- Перша страва: від 325 гривень
- Салат: від 250 гривень
- Гарнір: картопля – 170 гривень
- М'ясне: котлета – 375 гривень.
Моніторинг показав: найдешевше пообідати можна у Буковелі на 900 гривень. Ціни у сердньому сегменті можуть сягати 2500 гривень за людину. Середній чек за традиційний обід із трьох страв у Буковелі становить 1400-1600 гривень на одну людину. Для сім'ї з двох дорослих і дитини один обід потягне на 4000-5000 гривень.
Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав, скільки можна заробити офіціантом у Буковелі в 2026. Оплата праці може суттєво відрізнятись у різних закладах.