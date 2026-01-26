Десятиліттями в строю: секрети радянських рубанків, що ними досі користуються

Вони актуальні у сучасних реаліях масових блекаутів

Радянські рубанки досі користуються популярністю серед майстрів і любителів столярної справи. Їх цінують не тільки за простоту і надійність, а й за інші несподівані переваги, які роблять їх конкурентом сучасних моделей.

Їх обирають не лише за міцні леза зі сталевої інструментальної сталі та через надійну суцільнолиту конструкцію, хоча це теж грає важливу роль. Детальніше про переваги написав "Телеграф".

Чому радянські рубанки залишаються популярними навіть сьогодні

Такі рубанки довго служать і при правильному заточуванні працюють не гірше сучасних моделей, забезпечуючи точність стругання. Крім того, вони коштують недорого і легко модернізуються, що робить їх вигідною покупкою.

Рубанок, виготовлений в СРСР. Фото: Пикабу

Популярність радянських рубанків пояснюють кількома факторами. Ножі виготовлялися за стандартами ГОСТ, сталь довго тримає заточку, а корпус із суцільнолитого металу або якісної деревини практично не зношується.

Рубанки легко розбирати та лагодити, а запчастини часто взаємозамінні. Вони економічні, їх можна купити на барахолках або отримати у спадок, що робить їх дешевшою альтернативою сучасним професійним інструментам.

