Понад 200 років на столі українців: якою стравою з "Енеїди" ласував цар і її готують досі

Її їли і в будні, і на свята

Цій рибній страві — вже майже 200 років і вона була настільки популярною, що її згадував Іван Котляревський в "Енеїді" як одну із ласощів на столі царя Латина. Це — баба-шарпанина, заливний пиріг з прісноводної риби.

Бабу-шарпанину готували там, де були великі річки — вона традиційно входить до гастрономічного спадку Придніпров'я, Харківщини, Сумщини тощо. Ту рибу, яка була — тарань, судака, щуку використовували в різних стравах. Перші записи про цю страву датуються ХVІІІ століттям, а потім вона неодноразово згадувалась в книгах.

Зокрема, про неї згадували професор Харківського університету, етнограф Микола Сумцов. Дослідники зазначають, що на Харківщині страва готувалася переважно з тарані, а до свята використовували судака.

Баба-шарпанина, рецепт з кулінарної книги "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян", 1860 року

Баба-шарпанина — страва нескладна. А от її оригінальна назва цікава. Зазвичай в Україні бабою називали солодку випічку. А от точне походження другого слова не відоме, пов'язують зі словом "шарпати" у значенні "рвати на шматки". Інша версія викладена в словнику до Енеїди одного з першовидань Котляревського. Там шарпанину називають приправленою сушеною рибою.

Як готувати бабу-шарпанину

Потрібен кілограм прісноводної риби, склянка борошна, дві цибулини, олія для смаження та пів склянки рибного бульйону. Спеції до смаку. Рибу патрали, знімали луску, відварювали зі спеціями та травами (петрушка, лавровий лист), чистили від кісток. Одночасно з цим підсмажували цибулю. Заливне тісто робили з борошна, рибного бульйону та смаженої цибулі. Тістом консистенції рідкої каші заливали рибу та запікали близько 40 хвилин при температурі 180 градусів.

