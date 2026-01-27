Более 200 лет на столе украинцев: каким блюдом из "Энеиды" лакомился царь и его готовят до сих пор

Его ели и в будни, и в праздники

Этому рыбному блюду — уже почти 200 лет и оно было настолько популярно, что его вспоминал Иван Котляревский в "Энеиде" как одно из лакомств на столе царя Латина. Это баба-шарпанина, заливной пирог из пресноводной рыбы.

Бабу-шарпанину готовили там, где были большие реки — она традиционно входит в гастрономическое наследие Приднепровья, Харьковщины, Сумщины и т.д. Ту рыбу, которая была – тарань, судака, щуку использовали в разных блюдах. Первые записи об этом блюде датируются ХVІІІ веком, а затем оно неоднократно упоминалось в книгах.

В частности, о нем упоминали профессор Харьковского университета, этнограф Николай Сумцов. Исследователи отмечают, что в Харьковской области блюдо готовилось преимущественно из тарани, а к празднику использовали судака.

Баба-шарпанина, рецепт из кулинарной книги "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян", 1860 года

Баба-шарпанина – блюдо несложное. А вот ее оригинальное название интересно. Обычно в Украине бабой называли сладкую выпечку. А вот точное происхождение второго слова не известно, связывают со словом "шарпать" в значении "рвать на куски". Другая версия изложена в словаре к Энеиде одного из первоизданий Котляревского. Там шарпаниной называют приправленную сушеную рыбу.

Как готовить бабу-шарпанину

Требуется килограмм пресноводной рыбы, стакан муки, две луковицы, масло для жарки и пол стакана рыбного бульона. Специи по вкусу. Рыбу потрошили, снимали чешую, отваривали со специями и травами (петрушка, лавровый лист), чистили от костей. Одновременно с этим поджаривали лук. Заливное тесто делали из муки, рыбного бульона и жареного лука. Тестом консистенции жидкой каши заливали рыбу и запекали около 40 минут при температуре 180 градусов.

