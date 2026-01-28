"Поцілуй мене в..." У мережі Маска завірусився провокативний тренд з Трампом (фото)

ШІ Grok допомагає створити потрібні знімки

У мережі Х, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, віруситься новий тренд з президентом США Дональдом Трампом. За допомогою штучного інтелекту люди створюють провокативні фото.

Про це свідчить кілька постів у мережі Х. На них зображені привабливі дівчата, які лежать на ліжку у досить пікантній позі, та просять прифотошопити до них Трампа.

Щоправда, так, аби президент США цілував їх ноги. Деякі користувачки дійсно отримали бажані знімки. На одному з них ШІ трошки перестарався, тому нога дівчини виглядає ненатурально. А от на інших — все гаразд. Виглядають ці знімки досить кумедно та провокаційно, що підтверджують і коментарі.

Трамп цілує ноги дівчині. Фото: Grok

Цікаво, що для створення провокативних фото з Трампом використовуються саме ШІ Grok, який також належить Ілону Маску. Ба більше, знімки публікують з офіційної сторінки Grok у мережі Х. Зауважимо, що опубліковані фото робота штучного інтелекту, і не є правдою.

Пост про створення фото з Трампом

Людей в коментарях новий тренд з Трампом неабияк насмішив. Вони писали:

Я не знав, що він футфетешист.

Хороший ШІ.

Якого дідька?

Реальний Дональд Трамп прямо зараз.

