"Поцілуй мене в..." У мережі Маска завірусився провокативний тренд з Трампом (фото)
ШІ Grok допомагає створити потрібні знімки
У мережі Х, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, віруситься новий тренд з президентом США Дональдом Трампом. За допомогою штучного інтелекту люди створюють провокативні фото.
Про це свідчить кілька постів у мережі Х. На них зображені привабливі дівчата, які лежать на ліжку у досить пікантній позі, та просять прифотошопити до них Трампа.
Щоправда, так, аби президент США цілував їх ноги. Деякі користувачки дійсно отримали бажані знімки. На одному з них ШІ трошки перестарався, тому нога дівчини виглядає ненатурально. А от на інших — все гаразд. Виглядають ці знімки досить кумедно та провокаційно, що підтверджують і коментарі.
Цікаво, що для створення провокативних фото з Трампом використовуються саме ШІ Grok, який також належить Ілону Маску. Ба більше, знімки публікують з офіційної сторінки Grok у мережі Х. Зауважимо, що опубліковані фото робота штучного інтелекту, і не є правдою.
Людей в коментарях новий тренд з Трампом неабияк насмішив. Вони писали:
- Я не знав, що він футфетешист.
- Хороший ШІ.
- Якого дідька?
- Реальний Дональд Трамп прямо зараз.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці жартують з курйозного фото Трампа з пінгвіном та Гренландією. Адже пінгвіни живуть на Південному, а не Північному полюсі.