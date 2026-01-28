"Поцелуй меня в..." В сети Маска завирусился провокационный тренд с Трампом (фото)
ИИ Grok помогает создать нужные снимки
В сети Х, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, вирусится новый тренд с президентом США Дональдом Трампом. С помощью искусственного интеллекта люди создают провокационные фото.
Об этом свидетельствует несколько постов в сети Х. На них изображены привлекательные девушки, лежащие на кровати в достаточно пикантной позе, которые просят прифотошопить к ним Трампа.
Правда, чтобы президент США целовал их ноги. Некоторые пользовательницы действительно получили желаемые снимки. На одном из них ИИ немного переусердствовал, поэтому нога девушки выглядит ненатурально. А вот на других все хорошо. Выглядят эти снимки довольно забавно и провакационно, что подтверждают и комментарии.
Интересно, что для создания провокационных фото с Трампом используются именно ИИ Grok, также принадлежащий Илону Маску. Более того, снимки публикуют с официальной страницы Grok в сети Х. Заметим, что опубликованы фото работа искусственного интеллекта, и не является правдой.
Людей в комментариях новый тренд с Трампом изрядно насмешил. Они писали:
- Я не знал, что он футфетешист.
- Хороший ИИ.
- Какого черта?
- Реальный Дональд Трамп прямо сейчас.
