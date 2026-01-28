"Поцелуй меня в..." В сети Маска завирусился провокационный тренд с Трампом (фото)

ИИ Grok помогает создать нужные снимки

В сети Х, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, вирусится новый тренд с президентом США Дональдом Трампом. С помощью искусственного интеллекта люди создают провокационные фото.

Об этом свидетельствует несколько постов в сети Х. На них изображены привлекательные девушки, лежащие на кровати в достаточно пикантной позе, которые просят прифотошопить к ним Трампа.

Правда, чтобы президент США целовал их ноги. Некоторые пользовательницы действительно получили желаемые снимки. На одном из них ИИ немного переусердствовал, поэтому нога девушки выглядит ненатурально. А вот на других все хорошо. Выглядят эти снимки довольно забавно и провакационно, что подтверждают и комментарии.

Трамп целует ноги девушки. Фото: Grok

Трамп целует ноги девушки. Фото: Grok

Трамп целует ноги девушки. Фото: Grok

Интересно, что для создания провокационных фото с Трампом используются именно ИИ Grok, также принадлежащий Илону Маску. Более того, снимки публикуют с официальной страницы Grok в сети Х. Заметим, что опубликованы фото работа искусственного интеллекта, и не является правдой.

Пост о создании фото с Трампом

Людей в комментариях новый тренд с Трампом изрядно насмешил. Они писали:

Я не знал, что он футфетешист.

Хороший ИИ.

Какого черта?

Реальный Дональд Трамп прямо сейчас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы шутят с курьезного фото Трампа с пингвином и Гренландией. Так как пингвины живут на Южном, а не Северном полюсе.