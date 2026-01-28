Рус

Якщо потрібно вийти просто зараз: експрес-лайфхаки, як зробити взуття менш слизьким

Галина Струс
В ожеледицю потрібно подбати про безпеку взуття Новина оновлена 28 січня 2026, 16:03
В ожеледицю потрібно подбати про безпеку взуття.

Ці рішення швидкі, але недовговічні

Зима цього року видалася напрочуд холодною та сніговою, а перепади температур призвели до такого явища, як ожеледь. У цей час потрібно пересуватися дуже обережно, особливо якщо зимове взуття сильно ковзає.

"Телеграф" розповідає про швидкі способи, як створити антиковзкий ефект на взутті, якщо потрібно зараз виходити з дому і під рукою немає спеціальних льодоступів.

Експрес-методи, як зробити взуття менш слизьким

Якщо на вулиці вже слизько, а вам потрібно прямо зараз виходити з дому, стануть у нагоді ці експрес-лайфхаки, пише Mental Floss. За допомогою цих способів взуття стане менш слизьким, а ризик падіння знизиться.

  • Тканинний лейкопластир

Наклейте 2-3 смужки тканинного пластиру на суху підошву зимового взуття, тому що шорстка тканина відмінно чіпляється за лід і створює антиковзкий ефект. Однак цей лайфхак підійде тільки для морозної сухої погоди — пластир у сльоту швидко відпаде.

ожеледиця, слизько, зима
  • Шкарпетки поверх взуття

Звичайно, з боку це може виглядати дивно, проте це найефективніший і найшвидший спосіб, як зробити взуття неслизьким. У складних погодних умовах важливіше подбати про безпеку, ніж про естетику.

  • Сира картопля

Цей метод передбачає натирання підошви сирою картоплею. Крохмаль, що міститься в овочі, створює тимчасову плівку, яка знижує ковзання. На коротку прогулянку цього має вистачити.

ожеледиця, слизьке взуття, зима
  • Лак для волосся

Якщо рясно розпорошити лак для волосся на підошву і дати підсохнути, вона буде покрита липким шаром і стане менш слизькою. Однак ефект дуже недовговічний, процедуру доведеться регулярно повторювати.

