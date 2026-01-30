Під Харковом є село з назвою, якою лякають неслухняних дітей: як називається

Це місце, де Сковорода писав свої "Байки Харківські"

Ви колись замислювалися, що "Бабайка" — це не просто страшилка з дитинства, а реальна точка на карті? Всього за кілька кілометрів від Харкова знаходиться селище, чия назва змушує посміхнутися дорослих і насторожитися найменших.

Йдеться про Бабаїв — місце, яке розташоване на річці Уди, всього за кілька кілометрів від південного кордону обласного центру, що робить його ідеальним місцем для поїздки у вихідний день.

Чому так називається?

Перша письмова згадка про це поселення належить до 1647 року. На землях, виділених за указом російського царя Олексія Михайловича, облаштувалися російські переселенці — "боярські діти". Всупереч популярній "дитячій" версії про нічне страшилище, історичне походження назви прозаїчніше.

За однією з версій, ім’я селища дав один із перших поселенців — московський військовий Федір Климентьєв Бабай. Згодом його та інших росіян звідти виселили, і село передали у володіння козацькому полковнику Григорію Донцю та його нащадкам.

Не перший рік порушується питання про повернення селищу його історичної назви. Зокрема пропонують відновити ім’я Архангельське — так його колись назвали завдяки церкві Архангела Михайла, яка, на жаль, не збереглася до наших днів.

Бабаї на карті 1783 року

Сучасний храм Архістратига Михайла у Бабаях

Цікаві факти

Бабаї – знакове місце для української культури. Саме тут визначний філософ Григорій Сковорода написав свої знамениті "Байки Харківські". У центрі селища збереглися руїни старовинного маєтку, де гостював Сковорода. Сьогодні садиба потребує серйозної реставрації.

Садиба, де мешкав Григорій Сковорода. Фото: gwaramedia.com Садиба, де мешкав Григорій Сковорода. Фото: gwaramedia.com

У Бабаївському лісі знаходиться холодне джерело, вода з якого, за легендою, надихала українського мислителя. Також там є "стежка Сковороди" — популярний прогулянковий маршрут, що поєднує природну красу з історичними місцями.

