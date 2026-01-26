На кордоні з Україною є Убля: що це таке і чому так називається

Назва цього місця не має непристойного сенсу

Багато мандрівників, які перетинають кордон України зі Словаччиною, не можуть стримати посмішки, побачивши на пункті пропуску покажчик з короткою і звучною назвою.

За кілька кілометрів від українського Закарпаття, одразу за контрольно-пропускним пунктом "Малий Березний — Убля", знаходиться затишне словацьке поселення. Попри зухвалу назву (для нашого слуху), це мальовниче і спокійне місце.

Звідки взялася назва?

Жодного відношення до непристойної лексики топонім Убля (Ubľa) не має — село отримало свою назву від річки Убля, ще Ублянка (Ublianska), на берегах якої воно розташувалося.

Існує дві основні версії походження цього гідроніму:

Слов’янське коріння. Назву пов’язують із давньослов’янським словом "убіл", що означало "білий", "світлий" або "іскристий". Ймовірно, колись річка відрізнялася особливою чистотою чи бурхливою течією із білою піною.

Діалектні особливості. У місцевих говірках корінь міг трансформуватися з позначень болотистої або, навпаки, дуже чистої води.

Що являє собою Убля сьогодні?

Сьогодні це невелике село у Снинському районі Пряшівського краю. Для українців воно насамперед відоме як важливий логістичний вузол у Закарпатській області. Через місцевий прикордонний перехід щодня проходять сотні легкових автомобілів та пішоходів.

Цікавий факт: після набуття чинності новими правилами розмитнення імпортних автомобілів (євроблях) в Україні наприкінці 2018 року територія села перетворилася на справжнє звалище машин, які залишили українці, що відмовилися оформлювати їх за новими нормами.

У самому селі мешкає близько 800 осіб. Тут дбайливо зберігають традиції: в Ублі можна побачити старовинну дерев’яну архітектуру та відвідати греко-католицьку церкву, яка є пам’яткою культури та розташована лише за 10 км у найближчому селі Кальна Розтока (Kalná Roztoka).

