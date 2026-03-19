Все в саду ростиме як на дріжджах: 5 кроків, що потрібно зробити

Вам здається, що ваші рослини застрягли у повільному темпі? Хоча всі вони ростуть у своєму власному темпі, дотримуючись тихих ритмів пір року, кілька простих змін можуть допомогти їм зростати швидше — навіть якщо у вас лише крихітна тераса або невелика група контейнерів.

Весна – ідеальний час, щоб вийти в садок та провести необхідну перевірку стану ваших рослин. Ознайомтеся з наведеними нижче порадами, які допоможуть вашим рослинам швидко рости саме до літа.

1. Вся справа у ґрунті

Ґрунту, можливо, приділяється не так багато уваги, але це один із найважливіших факторів, що сприяють процвітанню ваших рослин.

Щоб ваші рослини добре росли і швидко розвивалися, важливо забезпечити їм той тип ґрунту, який найбільше підходить. Це включає в себе врахування pH ґрунту, щоб такі рослини, як азалії, камелії та рододендрони, отримували кислий ґрунт, необхідний їм для росту, в той час як луголюбні рослини, такі як деревій і хости, повинні рости в місцях з лужним ґрунтом.

2. Не садіть занадто багато рослин

Від лаванди до бузку — рослинам потрібно достатньо місця для зростання. Якщо їх садити надто близько один до одного, вони починають конкурувати за воду, поживні речовини та світло. Невелика відстань між ними дає кожному їх можливість зростати швидше.

3. Хай буде світло

Якщо ваші рослини не пристосовані до життя в повній тіні (наприклад, хости і морозники), навіть сорти, що швидко ростуть, уповільнять свій ріст, якщо їм не вистачатиме сонячного світла.

Перед посадкою зверніть увагу, куди падає сонце у вашому саду. Чи ваші горщики на терасі в тіні весь день? Чи не ризикують ваші троянди обгоріти на літньому сонці? Перевірка перед посадкою окупиться.

Все краще росте та цвіте на сонці

4. Видалення відцвілих суцвіть та обрізання

Видалення пошкоджених або відмерлих частин рослин спонукає їх спрямовувати всю свою енергію на здорові стебла та гілки. У той же час обрізка в період спокою рослин має стимулювати активне зростання нових пагонів навесні. Наприклад, березень і квітень — ідеальний час для обрізки хойзії, кизилу, лаванди та спіреї.

5. Добриво та підживлення

Крім обрізки для стимулювання цвітіння, один з найкращих способів прискорити зростання — це щотижневе підживлення, проста процедура, про яку легко забути в напружені місяці роботи в саду.

Для більшості рослин достатньо щотижневого підживлення рідким добривом, але якщо ви вирощуєте рослини в горщиках, можна додати гранульоване добриво для додаткового підживлення протягом вегетаційного періоду. Крім прискорення росту, підживлення може сприяти утворенню здоровіших і міцніших квіток у більшій кількості.

