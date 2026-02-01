Большие скидки в "Сильпо": какие 10 товаров можно урвать по сниженным ценам

Акция будет длиться всего несколько дней

Супермаркет "Сильпо" проводит скидки на ряд популярных товаров. Покупателям предлагают скидки до 50% на популярные продукты питания и товары для дома — от чипсов и сыров до детского питания и средств для стирки.

"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно выгодно приобрести по сниженной цене до 4 февраля 2026 в сети магазинов "Сильпо".

Чипсы "Люкс" картофельные со вкусом сыра, 170 г — 59,99 грн вместо 97,49 грн (-38%)

вместо грн (-38%) Сыр "Ферма" Сметанковый, брикет 45%, 150 г — 84,90 грн вместо 119,00 грн (-29%)

вместо (-29%) Пюре Gerber яблоко и манго, 90 г — 39,90 грн вместо 59,99 грн (-33%)

вместо (-33%) Жидкое средство для стирки Frosch "Алоэ вера", 5 л — 849,00 грн вместо 1 349,00 грн (-37%)

вместо (-37%) Капсулы для стирки Wash&Free Universal "Жасмин и лаванда", 11×21 г — 99,00 грн вместо 189,00 грн (-48%)

вместо (-48%) Сыр Spomlek "Радамер" 45%, 100 г — 46,90 грн вместо 76,90 грн (-39%)

вместо (-39%) Колбаса "Фарро" "Молочная", 100 г — 34,90 грн вместо 54,90 грн (-36%)

вместо (-36%) Чипсы Lay’s картофельные со вкусом сметаны и зелени, 170 г — 59,99 грн вместо 99,00 грн (-39%)

вместо (-39%) Пюре Gerber груша и чернослив, 90 г — 39,90 грн вместо 51,49 грн (-23%)

вместо (-23%) Сыр Plomlek "Гауда" 43%, 100 г — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%)

Скидки в "Сильпо"

Почему продукты продают со скидкой?

Супермаркеты зачастую проводят выгодные акции по нескольким причинам:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.

Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.

Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Стоит отметить, что иногда акции распространяются и на продукты с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это в первую очередь стратегическое решение магазинов.

