Большие скидки в "Сильпо": какие 10 товаров можно урвать по сниженным ценам
Акция будет длиться всего несколько дней
Супермаркет "Сильпо" проводит скидки на ряд популярных товаров. Покупателям предлагают скидки до 50% на популярные продукты питания и товары для дома — от чипсов и сыров до детского питания и средств для стирки.
"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно выгодно приобрести по сниженной цене до 4 февраля 2026 в сети магазинов "Сильпо".
- Чипсы "Люкс" картофельные со вкусом сыра, 170 г — 59,99 грн вместо 97,49 грн (-38%)
- Сыр "Ферма" Сметанковый, брикет 45%, 150 г — 84,90 грн вместо 119,00 грн (-29%)
- Пюре Gerber яблоко и манго, 90 г — 39,90 грн вместо 59,99 грн (-33%)
- Жидкое средство для стирки Frosch "Алоэ вера", 5 л — 849,00 грн вместо 1 349,00 грн (-37%)
- Капсулы для стирки Wash&Free Universal "Жасмин и лаванда", 11×21 г — 99,00 грн вместо 189,00 грн (-48%)
- Сыр Spomlek "Радамер" 45%, 100 г — 46,90 грн вместо 76,90 грн (-39%)
- Колбаса "Фарро" "Молочная", 100 г — 34,90 грн вместо 54,90 грн (-36%)
- Чипсы Lay’s картофельные со вкусом сметаны и зелени, 170 г — 59,99 грн вместо 99,00 грн (-39%)
- Пюре Gerber груша и чернослив, 90 г — 39,90 грн вместо 51,49 грн (-23%)
- Сыр Plomlek "Гауда" 43%, 100 г — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%)
Почему продукты продают со скидкой?
Супермаркеты зачастую проводят выгодные акции по нескольким причинам:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.
- Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
Стоит отметить, что иногда акции распространяются и на продукты с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это в первую очередь стратегическое решение магазинов.
