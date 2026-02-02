Найвідоміша шашлична Харкова. Що сталось з культовим закладом (фото)

Харків'яни й досі згадують це місце з теплом

У Харкові в радянські часи працювало чимало культових закладів, які пам'ятають і досі. До них належить і шашлична "Арарат".

"Телеграф" розповість, чому цей заклад став популярним та що на його місці зараз. Зауважимо, що точна дата відкриття чи закриття шашличної не відомі, але знаходилась вона на Університетській вулиці, 22.

За словами користувачів з мережі, шашлична "Арарат" була популярна у 80-ті роки. Вона приваблювала людей не тільки простим меню з різними видами шашлику та пива, а й цінами. Тут полюбляли проводити вечори не тільки родини з дітьми, а й студенти. Особливо влітку, коли можна було замовити смачненьке з собою.

Паб "Green Duck Pub" на місці шашличної "Арарт" у Харкові

Навіть досі харків'яни з теплом згадують цей заклад: "За радянських часів, на місці цього ресторану на Університетській вулиці, знаходилася шикарна, на той час, шашлична. Східна кухня була на висоті!"

Наразі ж на місці відомої шашличної працює паб "Green Duck Pub". Тут подають легкі та сучасні страви на кшталт бургерів, закусок до пива та алкогольні напої.

