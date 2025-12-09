Дмитро Комаров показав, що робить ескалатор зі шнурками: небезпечний експеримент в метро (відео)

Що може статися, якщо одяг чи шнурки затягне в ескалатор, і як діяти

Якщо шнурки затягнуло в ескалатор — це серйозна небезпека. У випуску програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров разом із працівниками харківського метрополітену провів небезпечний, але дуже показовий експеримент.

Він показав, що може статися, якщо шнурки, одяг або взуття потраплять у механізм ескалатора, і як правильно діяти в такій ситуації. "Я скоріш за все розбиваю собі коліно, розбиваю телефон. Пасажири, які їдуть за мною, теж спотикаються, теж падають", — так описує Комаров неуважність у метро.

Експеримент показав — шнурки миттєво затягує всередину механізму і тримає міцно. У реальних умовах зупинити ескалатор самостійно дуже складно — потрібно натиснути особливу аварійну кнопку внизу чи вгорі ескалатора. Найчастіше "засмоктує" одяг чи шнурівку. Ведучий показав — тканина рветься за лічені секунди.

Якщо людина падає біля гребінки (місця, де сходинки входять під панель), можливі серйозні травми.

"Найстрашніше, якщо впасти сюди і ескалатор продовжує їхати, ось оце найстрашніше, тому що тут як мінімум як наждачкою буде здирати шкіру, а дитина, маленький мізинчик, якщо він провалиться сюди, просто відірве палець", — пояснює Комаров можливі наслідки падіння на ескалаторі.

Де знаходиться аварійна кнопка та як виглядає

Кнопка аварійної зупинки знаходиться біля входу та виходу з ескалатора — з обох боків. Натискати кнопку можна лише у випадку реальної небезпеки, бо ескалатор зупиняється різко, і це може спричинити падіння інших пасажирів. На деяких станціях замість кнопок — спеціальні важелі.

Кнопка зупинки ескалатора в метро

На станціях також є ескалаторні диспетчери — їхні "будки" зазвичай розташовані біля виходу з ескалаторів. Вони спостерігають за рухом і готові зупинити механізм дистанційно.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій потрібно триматись за поручень, підіймати довгий одяг та мати зав'язані шнурки, тримати дітей за руку, не бігти по ескалатору, а при виході — переступати гребінку. Допомогти людям мають жовті лінії обабіч сходинок — за них заступати не можна.

Нагадування про правила поведінки в Київському метро

