Комаров показав "легені" харківського метро, які врятували тисячі людей на початку повномасштабного вторгнення

Вентиляція харківської підземки переганяє 110 куб.м повітря за секунду

На початку повномасштабного вторгнення в Харкові було дуже небезпечно ходити вулицями і люди пересувалися містом тунелями метро. Завдяки потужній системі вентиляції тисячам харків'ян було чим дихати.

Ведучий Дмитро Комаров у випуску "Світ навиворіт" розповів про "легені" харківського метрополітену.

"І перше запитання, яке в мене виникає: як дихали всі ці люди? Як справлялась вентиляція з тим, щоб 24 на 7 безперервно забезпечувати тисячі людей повітрям?", – каже Комаров.

На кожній станції є вентиляційна камера з величезним вентилятором основного провітрювання. Він має потужний мотор і лопаті. Може працювати як в режимі припливної вентиляції, так і в режимі витяжної вентиляції. Тобто агрегат може загнати повітря в метро і він може забрати з метро повітря і видати його наверх.

Величезний потужний вентилятор просто зриває одяг. Фото: Скриншот

Залежно від сезону змінюється й режим роботи. Саме тому у метро завжди комфортна температура повітря: влітку – прохолодна, а взимку – тепла. Окрім цього витяжка включається у разі задимлення.

Цей вентилятор переганяє 110 куб.м повітря за секунду. Це як понад 150 звичайних домашніх вентиляторів. Щоб від роботи агрегату у підземці не стояв гул, працює шумопоглинач. Вентилятор подає один величезний потік повітря, який розбивають та направляють бетонні плити, цим самим зменшуючи шум.

