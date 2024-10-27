Місце, яке ніхто не може знайти: де знаходиться найкоротша вулиця Києва

Хвилинка захоплюючої історії

У Києві є безліч цікавих місць із неймовірною історією. Проте мало хто знає про те, яка вулиця у столиці офіційно вважається найкоротшою. Ви здивуєтеся, але її довжина становить менше 100 метрів і тут розташовано лише три будинки.

"Телеграф" розповідає історію найкоротшої вулиці столиці, яка ніколи не змінювала своєї назви. Також цей крихітний провулок є володарем одразу декількох рекордів, а обійти його можна за 10 секунд.

Історія Інженерного провулка

Офіційно найкоротшою вулицею Києва вважається Інженерний провулок на Печерську. Він розташований неподалік станції метро "Арсенальна" і пролягає до вулиці Івана Мазепи до вулиці Князів Острозьких. Його довжина складає 83 метри.

Вулиця з’явилася на межі XIX і XX століть. Тоді активно зводили будинки для інженерно-технічного персоналу заводу "Арсенал". У новому двоповерховому будинку на вулиці Микільській, 2/1 (нині – Івана Мазепи) розмістилося інженерне відомство. Саме тому провулок і отримав свою назву — Інженерний. Про це повідомляє ресурс "Київ: від минулого до майбутнього".

Цікаво, що назва провулка жодного разу не змінювалася.

Провулок також прийнято називати "вулицею з трьох будинків", хоча фактично тільки один з трьох будинків відноситься до провулку, а решта будинків відноситься до вулиці Івана Мазепи: будинок, що займає весь непарний бік провулка (№ 2 по вул. Івана Мазепи) і будинок, розташований наприкінці провулка з парного боку (№ 4/6 на вул. Івана Мазепи).

У 2004 році обговорювалися плани щодо знесення будинку № 2 по вулиці Івана Мазепи, а сам провулок хотіли ліквідувати, проте далі пліток справа не зайшла і провулок залишили в спокої.

Цікаво, що у найменшому провулку немає жодного дерева. Також тут є лише одна арка — вона веде у двір будинку №4 і лише одні двері виходять на провулок.

Інженерний провулок має ще один рекорд. Справа в тому, що двір на вулиці Івана Мазепи, 4/6, знаходиться у найвищій точці Києва. Це 196 метрів над рівнем моря.

Де знайти найкоротшу вулицю у Києві

Провулок офіційно вважається найкоротшою вулицею Києва. Його довжина складає 83 метри.

Обійти вулицю можна за 10 секунд.

Місце: Інженерний провулок знаходиться у Печерському районі неподалік станції метро "Арсенальна". Проходить від вулиці Князів Острозьких до вулиці Івана Мазепи.

Нагадаємо, у Києві є провулок-"примара", який був зруйнований практично вщент, але залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів.

Цей невеликий "закуток" з’явився у столиці далекого 1873 року і згодом змінив життя великого міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядала Дарниця у Києві понад 120 років тому. У ті часи місцевістю протікала річка Дарниця — звідси й пішла однойменна назва району на лівому березі Дніпра.

Після 1945 року лівобережна частина Києва довкола забудованої приватними будинками Старої Дарниці почала інтенсивно розширюватися. На місці дач та пустирів було забудовано відому з 1896 року Нову Дарницю та нові житлові масиви — Березняки, Воскресенка, Русанівку та інші.