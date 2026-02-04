Відмовтеся від далеких поїздок і не тільки: що заборонено робити 4 лютого, щоб не втратити удачу

Не ігноруйте 4 лютого важливих традицій та заборон

У середу, 4 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Миколая Сповідника. За старим стилем це свято припадало на 17 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Миколай Сповідник був константинопольським патріархом у IX столітті. Він відкрито виступав проти іконоборства і захищав шанування ікон, за що зазнав переслідувань, в’язниці та вигнання. Попри тиск влади, він не зрікся своїх переконань, за що й отримав ім’я Сповідника

Що можна робити 4 лютого:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого Миколая Сповідника, просячи міцного здоров’я та захисту від небезпек;

Цей день вважається сприятливим для примирення та прощення старих образ, щоб очистити думки та душу;

За народними повір’ями, з цією датою пов’язують обряди на достаток — щоб залучити гроші в дым перед сном під подушку кладуть гаманець, в якому обов’язково має бути хоча б одна купюра.

Що можна і не можна робити 4 лютого

Що не можна робити 4 фералі:

Цього дня не рекомендується сваритися, з’ясовувати стосунки та підвищувати голос, щоб не відлякати удачу та сімейне щастя;

Вважається поганою ознакою скаржитися на життя, гроші чи долю — негативні слова можуть надовго перекрити потік добробуту;

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі та виявляти байдужість до прохань близьких, інакше можна втратити підтримку у скрутний момент;

Згідно з народними повір’ями, 4 лютого не варто вирушати в далеку дорогу, тому що шлях може скластися невдало і завдати зайвого клопоту;

У цей день важливо уникати пліток, брехні та заздрощів, щоб не втратити щастя і не притягнути неприємності в дім.

