Откажитесь от дальних поездок и не только: что запрещено делать 4 февраля, чтобы не потерять удачу

Не игнорируйте 4 февраля важных традиций и запретов

В среду, 4 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Николая Исповедника. По старому стилю этот праздник припадал на 17 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Николай Исповедник был константинопольским патриархом в IX веке. Он открыто выступал против иконоборчества и защищал почитание икон, за что подвергся преследованиям, тюрьме и изгнанию. Несмотря на давление властей, он не отрекся от своих убеждений, за что и получил имя Исповедника

Что можно делать 4 февраля:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Николаю Исповеднику, прося крепкого здоровья и защиты от опасностей;

Этот день считается благоприятным для примирения и прощения старых обид, чтобы очистить мысли и душу;

По народным поверьям, с этой датой связывают обряды на достаток — чтобы привлечь деньги в дом, перед сном под подушку кладут кошелек, в котором обязательно должна быть хотя бы одна купюра.

Что можно и нельзя делать 4 февраля

Что нельзя делать 4 фераля:

В этот день не рекомендуется ссориться, выяснять отношения и повышать голос, чтобы не отпугнуть удачу и семейное счастье;

Считается плохой приметой жаловаться на жизнь, деньги или судьбу — негативные слова могут надолго перекрыть поток благополучия;

Сегодня нельзя отказывать в помощи и проявлять равнодушие к просьбам близких, иначе можно потерять поддержку в трудный момент;

Согласно народным поверьям, 4 февраля не стоит отправляться в дальнюю дорогу, потому что путь может сложиться неудачно и принести лишние хлопоты;

В этот день важно избегагать сплетен, лжи и зависти, чтобы не лишиться счастья и не притянуть неприятности в дом.

