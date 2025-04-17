У центрі Києва блогери тусувалися на лімузині під російську музику (відео)

Молодь у Києві знову "влипла" у скандал

Скандали з російською музикою та молоддю в Україні продовжуються. Черговий такий випадок стався у Києві.

Попри щоденні обстріли та смерті своїх співгромадян, молоді блогери вирішили "затусити" під треки росіян прямо в центрі столиці. Відповідні відео вони самі ж і викладають у мережу.

Одним із учасників "туси" є блогер Роман Остап. Цей хлопець має по 40 тисяч підписників у Instagram та YouTube.

В одному з останніх роликів хлопець катався зі своїми друзями центром Києва на лімузині під треки російського хіп-хоп-виконавця OBLADAET.

При цьому блогер постійно виставляє на показ гроші, прикраси та інші багатства.

Судячи з контенту, який є на його каналі, молода людина намагається привертати увагу глядачів своєю епатажною поведінкою.

Варто зазначити, що багато українців не зрозуміли "приколу" з російською музикою та розкритикували хлопців:

Нагадаємо, раніше аналогічний скандал стався в Києві в день трагедії в Сумах. У той час, коли вся країна була в траурі, в центрі столиці молодь голосно слухала музику на російській мові. Ба більше, молоді люди не вимкнули російський трек і після зауваження перехожих, а навпаки зробили музику голосніше і почали знущатися з громадян.

Після цього правоохоронці встановили особи молодих людей та притягнули їх до адміністративної відповідальності.

Раніше ми писали про те, що після удару по Сумах у Трускавці влаштували "двіж" під російську музику.