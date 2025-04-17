"Христос воскрес" не тільки на Великдень: як довго потрібно так казати

Великоднє привітання не обмежується днем релігійного свята

Свято Великодня, а саме так називають цей день, а не Пасха припадає на неділю, 20 квітня. Його святкують в цей день християни східного та західного обрядів. У цього дня є особливе привітання "Христос Воскрес!", на що відповідають "Воістину Воскрес!". І таке привітання доречне не лише у Великодню ніч чи день після неї.

Православна традиція вчить: вітатися словами "Христос воскрес!" варто протягом усього пасхального періоду, який триває 40 днів — від Великодня до Вознесіння Господнього. Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) наголошує, що вітатися протягом цього періоду, це не просто традиція — це продовження події. Адже цей період "Христос ще перебував зі своїми учнями тут на землі".

Традиція "христосуватися" тобто тричі цілуватися в щоки при привітанні та відповіді, одразу після фрази — також давня традиція. Однак вона не обов’язкова. Для вірян привітання "Христос Воскрес!" в період Великодня і 40 днів після нього заміняє звичне "привіт" чи "добрий день" в різних сферах життя.

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