Світле Христове Воскресіння: що заборонено робити, щоб не втратити добробут та достаток

Як і інші релігійні свята, Великдень має церковні обмеження

Сьогодні, 20 квітня, відзначається одне з найважливіших церковних свят — Світле Христове Воскресіння. Саме в цей день, згідно з Біблією, Ісус Христос воскрес із мертвих, дарувавши людству надію на рятунок. Це свято символізує перемогу життя над смертю та святості над гріхом.

"Телеграф" вирішив нагадати про значення свята, а також розповісти про головні заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Світле Христове Воскресіння, яке також називають Великоднем, є найважливішим християнським святом. Слово "Великдень" означає "визволення" або "вихід". В цей день згадується Воскресіння Господа на третій день після Його страждань і смерті, коли Ісус Христос переміг смерть і відкрив шлях до вічного життя для всього людства. Великдень – день радості та надії, що символізує оновлення та порятунок.

Що можна робити у Світле Христове Воскресіння:

Увечері напередодні Великодня та у сам день свята віряни беруть участь в церковних богослужіннях. Цей час варто присвятити молитвам, роздумам та вдячності;

У Великодню ніч віряни приносять до церкви кошики із традиційними продуктами — пасками, яйцями, м’ясними виробами, щоб освятити їх у храмі. Освячена їжа символізує благословення та захист Божий;

Цього дня заведено збиратися сім’єю за святковим столом, щоб відсвяткувати Христове Воскресіння. Цей день – час для зміцнення сімейних зв’язків;

Великдень також є часом духовного очищення. Віряни щиро просять вибачення за свої помилки, відкривають серця для любові та миру, а також прощають образи.

Світле Христове Воскресіння — головні запрети, Фото: kartinkof.club

Що не можна робити у Світле Христове Воскресіння:

У Великдень не слід займатися тяжкою фізичною працею або працювати по господарству. Це день для молитви, свята та урочистостей;

У це свято вірянам слід уникати будь-яких сварок, конфліктів чи образ. Також не можна виражати жадібність та заздрість;

У Світле Христове Воскресіння не можна відмовляти у допомозі, оскільки цей день закликає до милосердя та доброти. Згідно з народними прикметами, якщо у цей день виявити байдужість, то можна залучити у своє життя біду чи проблеми;

Сьогодні не можна давати та брати гроші у борг. Вважається, що це може спричинити фінансові труднощі на весь рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна на Великдень ходити на цвинтар. Багато хто робить це і не знає, чи це Церква не забороняє.