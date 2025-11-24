В Одесі несподівані гості влаштували видовище біля самого берега — рідкісне явище листопада

Морські жителі зворушили городян

Біля узбережжя Одеси помітили велику кількість дельфінів. Вони одразу прикули до себе увагу оточуючих та підняли їм настрій справжнім шоу.

Відповідне відео було опубліковано в одному із одеських пабліків. Там зазначили, що дельфінів помітили біля закладу "Чорноморка".

На кадрах можна побачити, як морські жителі граються недалеко від берега.

Варто зазначити, що в листопаді в Чорному морі дельфінів можна зустріти, але це менш імовірно, ніж улітку, оскільки їхня активність знижується в холодну пору року. Найкращий час для спостереження – ранок. Навіть у листопаді, коли море вже досить холодне, дельфіни можуть показатися людям недалеко від берега.

Зазвичай взимку дельфіни тримаються в тепліших і глибших частинах Чорного моря – там температура води стабільніша, а корм доступний цілий рік. До Одеського узбережжя вони не припливають, оскільки вода у північній частині моря набагато холодніша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через зміну клімату та порушення гідрологічного режиму зникають звичні для України представники водного світу. Таким чином, один із видів риб українці незабаром можуть не побачити у річках.